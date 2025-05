Profesorskie nawyki

Co staje się w Polsce normą, najbardziej prowokacyjne opinie wydali z siebie profesorowie naszych wyższych uczelni. Profesor uczelniany Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany Michał Bilewicz w następujący sposób skomentował na portalu X problemy wyborców lewicy, zmuszonych do rozstrzygnięcia dylematu „Polska liberalna vs Polska solidarna”: „Nie dajcie się zwieść. Wybór jest prosty: sprowadza się do tego, po której stronie stodoły w Jedwabnem staniesz. Czy z jej podpalaczami, dobijającymi ofiary siekierami i widłami? Czy może po stronie Antoniny Wyrzykowskiej, która ratowała Żydów, za co musiała uciec z miasta?”.