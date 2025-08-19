Dugin: Nie będzie spotkania Putin-Zełenski

Mylna jest dość powszechna opinia o Duginie jako „mózgu Putina”. Wyrazisty propagandysta, geopolityk, filozof jest jednym z ideologów „ruskiego miru”, mentorem obozu czerwono-brunatnego, łączącego poglądy skrajnie lewicowe ze skrajnie prawicowymi pod wspólnym mianownikiem despotyzmu i imperializmu. Dugin zazwyczaj prezentuje poglądy jeszcze bardziej radykalne niż sam Kreml. Niemniej, ma wiele ciekawych obserwacji, które pozwalają zrozumieć logikę putinowskiej polityki.