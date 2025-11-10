Marsz Niepodległości. Warzecha o możliwych prowokacjach

Jesteśmy przed świętem 11 listopada, a święto 11 listopada to Marsz Niepodległości. I nieuchronnie, skoro Marsz Niepodległości to również wspomnienia z różnych wcześniejszych marszów, w tym tych, podczas których dochodziło do starć z policją. I zawsze pojawiało się wtedy pytanie, czy te starcia były sprowokowane, czy też po prostu jakaś grupa osób idących, nawet jeśli to bardzo niewielka, wywoływała te burdy samorzutnie.