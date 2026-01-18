"Helena”, czyli prostota jest najtrudniejsza
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie

"Helena”, czyli prostota jest najtrudniejsza

Dodano: 
Teatr, zdjęcie ilustracyjne
Teatr, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
W styczniu w obiegu opinii kulturalnych panuje szał podsumowań.

Ale w dziedzinie teatru tworzenie list rankingowych najlepszych (najlepiej 10) spektakli roku 2025 oparte jest na zasadniczym nieporozumieniu. Dlaczego? Polski teatr jest zjawiskiem nie do ogarnięcia przez jednego człowieka. Składa się z wielu równolegle funkcjonujących obiegów, a na uwagę niekoniecznie zasługuje obieg uchodzący za najważniejszy i reprezentatywny – czyli tych kilkadziesiąt instytucjonalnych teatrów zawodowych. Na początek kolejnego roku chciałbym więc wskazać – odchodząc do konstruowania list i przydzielania gwiazdek – spektakle po prostu zasługujące na uwagę, powstałe w mniejszych ośrodkach i na obrzeżach głównego nurtu. „Helena”.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Grzegorz Kondrasiuk
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także