Kuriozalny dopisek w Muzeum. Tytuł dzieła zawiera niepoprawne słowo

Dziwaczna sytuacja w Muzeum Narodowym w Warszawie. Pod jednym z dzieł znalazł się dopisek. Przyczyna? Tytuł obrazu zawiera słowo uznawane za mocno niepoprawne politycznie.

"Murzynka". "Tytuł historyczny, nadany przez artystkę"

Na sprawę zwrócił uwagę między innymi publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha. Na swoim profilu na portalu X opublikował on zdjęcie pokazujące, jak dokładnie to wygląda.

Rzecz dotyczy dzieła zatytułowanego "Murzynka" autorstwa Anny Bilińskiej-Bohdanowicz. Obok niemal zakazanego obecnie słowa mamy adnotację: "tytuł historyczny, nadany przez artystkę".

"Tytułu jeszcze się nie zmienia, ale już nie może być po prostu «Murzynka». Musi być wyjaśnienie, że to tytuł «historyczny»" – napisał Warzecha.

twitter

"Niedługo takie słowa będą zasłaniane deseczkami"

Pod postem internauci zamieścili liczne komentarze. Użytkownicy X zwrócili uwagę m.in na to, że informowanie o nadaniu tytułu przez autorkę jest niedorzecznością.

"Przecież wyrażenie «tytuł historyczny, nadany przez autorkę» to jakiś nielogiczny idiotyzm" – napisał jeden z komentujących.

"Dlatego niedawno, jak tylko dostrzegłam taką możliwość, nabyłam sobie z drugiej ręki «historyczny» kryminał Agathy Christie pt. «Dziesięciu Murzynków», właśnie z uwagi na zachowany pierwotny tytuł" – podzieliła się inna internautka.

"W e-katalogu dali ciała. Osoba dyrektorska do dymisji!" – zażartował ktoś inny, ponieważ w internetowym katalogu Muzeum nie ma uwag do tytułu obrazu.

"Niedługo takie wyjaśnienia to będzie już za mało. Takie słowa będą zasłaniane deseczkami z «trigger alertem» i komunikatem «zdejmij deseczkę na własne ryzyko». W kolejnym etapie kamera będzie rejestrować twarze tych, którzy zdjęli deseczkę" – prognozuje kolejny komentujący.

Muzeum Narodowe

Muzeum Narodowe to jedna z najważniejszych instytucji kultury w Polsce, której zadaniem jest gromadzenie, badanie i prezentowanie dzieł sztuki oraz zabytków historycznych. Znajdują się tam bogate ekspozycje, obejmujące malarstwo polskie i europejskie, rzeźbę, sztukę użytkową, militaria, a także zbiory sztuki starożytnej.

W wielu oddziałach muzeum można zobaczyć zarówno stałe galerie, jak i zmienne wystawy czasowe poświęcone różnym epokom i twórcom. Muzeum pełni też ważną funkcję edukacyjną — organizuje warsztaty, wykłady i wydarzenia kulturalne dla osób w każdym wieku.

Czytaj też:

Gdula doszukał się "rasizmu" w wierszu. Ziemkiewicz: Poziom Głupiego Jasia z Hejt Parku