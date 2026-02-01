Ten niezwykły Mel

OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE Urodził się podczas wielkiej depresji. Do show-biznesu trafił jako 14-latek.
Podczas drugiej wojny światowej zdążył jeszcze jako amerykański żołnierz rozminowywać Francję. Wiele lat terminował w telewizji. Ale marzył o jednym: pisać filmy. Udzielił wielu wywiadów o swym życiu – większość z nich to całkowita fikcja. Jaka więc jest prawda? Tego dojść próbuje Judd Apatow, mistrz współczesnej komedii, sięgając po archiwalne materiały, nagrywając komików, dla których twórca „Kosmicznych jaj” był inspiracją, ale przede wszystkim rozmawiając z 99-letnim bohaterem dwuczęściowego dokumentu.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
