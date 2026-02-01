Ten niezwykły Mel

Podczas drugiej wojny światowej zdążył jeszcze jako amerykański żołnierz rozminowywać Francję. Wiele lat terminował w telewizji. Ale marzył o jednym: pisać filmy. Udzielił wielu wywiadów o swym życiu – większość z nich to całkowita fikcja. Jaka więc jest prawda? Tego dojść próbuje Judd Apatow, mistrz współczesnej komedii, sięgając po archiwalne materiały, nagrywając komików, dla których twórca „Kosmicznych jaj” był inspiracją, ale przede wszystkim rozmawiając z 99-letnim bohaterem dwuczęściowego dokumentu.