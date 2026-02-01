Zbrodnia nieosądzona

MOJA PÓŁKA Był 31 października 1949 r. Tego dnia do przedstawicielstwa Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genui wpłynęła prośba o wystawienie dokumentu podróży uprawniającego do wjazdu do Argentyny.
Składający prośbę Theodoro Kremhart posługiwał się dowodem osobistym wydanym przez gminę Termeno w Tyrolu Południowym. Dowody tożsamości z tej samej gminy otrzymali wcześniej, ot ciekawostka, Józef Mengele i Adolf Eichmann. A wniosek Kremharta poparł ten sam franciszkanin, który poświadczył wniosek Eichmanna.
W grudniu 1949 r. rzekomy Theodoro Kremhart, ponoć urodzony w Poznaniu 43-letni rolnik, wyznania rzymskokatolickiego i narodowości polskiej, przypłynął na statku „Cabo de Buena Esperanza” do Buenos Aires. Argentyńczycy nie zwrócili uwagi na sprzeczności w papierach przybysza dotyczących i jego narodowości, i wyznania.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
