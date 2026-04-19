Opłacalność wyłączalności

Komu zechce się zajrzeć w komunikaty zamieszczane codziennie przez PSE, być może zdziwi się, że takie wyłączenia następują masowo prawie co drugi dzień. Na zdrowy rozum, skoro przy każdym powiewie wiatru i w każdym nieco bardziej słonecznym dniu tysiące megawatów idą się czochrać, to ewidentnie ekobadziewia mamy już w Polsce za dużo i jeśli już naprawdę musimy dalej w nie inwestować (bo Unia kazała), to raczej należałoby pakować te pieniądze w tzw. magazyny energii, a nie w kolejne „farmy”.