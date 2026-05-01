Ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej
Opinie
  Magdalena Ziętek-Wielomska

Logo "Solidarność" na wystawie stałej w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku Źródło: PAP / Adam Warżawa
Rok 1989 r. przez absolutną większość Polaków fetowany jest jako odzyskanie niepodległości i moment ostatniej walki, jaką naród polski miał do stoczenia, aby raz na zawsze żyć w wolności i dobrobycie.

Bardziej przytomna mniejszość rozumiała, że te mury, które wtedy runęły, to była nasza ostatnia osłona przed siłami, które już wcześniej całkowicie zawładnęły światem zachodnim. I że tak naprawdę był to początek końca, „ostatnia prosta” do ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej.

Polska i Polacy zostali ekonomicznie i psychicznie skolonizowani przez zachodnie ośrodki władzy, przy czym kluczowa była kolonizacja mentalna, dokonana za pomocą nowoczesnych środków sterowania informacyjnego. Oporu ze strony polskiego społeczeństwa nie było żadnego – doszło do totalnego psychicznego zawładnięcia, czy wręcz zawłaszczenia polskich głów, przez obce ośrodki władzy. To był ten moment, kiedy dało o sobie znać całkowite zacofanie intelektualne polskiego społeczeństwa, nie rozumiejącego nowoczesnych metod manipulacji i kontroli umysłu.

