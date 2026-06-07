List otwarty do minister Barbary Nowackiej
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Opinie

List otwarty do minister Barbary Nowackiej

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Minister edukacji Barbara Nowacka
Minister edukacji Barbara Nowacka Źródło: PAP / Albert Zawada
Szanowna Pani Minister, wobec braku oczekiwanego odzewu na petycje i protesty kierowane przez środowiska rodziców i nauczycieli do MEN w sprawach budzących zdecydowany sprzeciw kierujemy niniejszy list w poczuciu troski i odpowiedzialności za edukację dzieci i młodzieży w naszym kraju.

Skala dewastacji nauczania i propagowania pseudonaukowych koncepcji wychowawczych osiągnęła poziom stanowiący zagrożenie dla fundamentów państwa i społeczeństwa. Oskarżamy odpowiedzialnych za edukację o planowe niszczenie polskiej szkoły.

Obniżenie rangi rozumu zastępowanego instrukcją obsługi emocji i poczuciem „dobrostanu”, rezygnacja z wiedzy teoretycznej na rzecz indoktrynacji ideologicznej, odrzucenie wychowania rozumianego jako budowanie dojrzałej osobowości i zastąpienie go formatowaniem uczniowskich postaw i przekonań, zerwanie kodu kulturowego przez redukcję kanonu lektur i ograniczenie edukacji historycznej, a także drastyczne obniżanie wymagań szkolnych stanowią celowe działania obliczone na infantylizację całych pokoleń oraz ich alienację kulturową i narodową.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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