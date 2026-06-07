List otwarty do minister Barbary Nowackiej

Skala dewastacji nauczania i propagowania pseudonaukowych koncepcji wychowawczych osiągnęła poziom stanowiący zagrożenie dla fundamentów państwa i społeczeństwa. Oskarżamy odpowiedzialnych za edukację o planowe niszczenie polskiej szkoły.

Obniżenie rangi rozumu zastępowanego instrukcją obsługi emocji i poczuciem „dobrostanu”, rezygnacja z wiedzy teoretycznej na rzecz indoktrynacji ideologicznej, odrzucenie wychowania rozumianego jako budowanie dojrzałej osobowości i zastąpienie go formatowaniem uczniowskich postaw i przekonań, zerwanie kodu kulturowego przez redukcję kanonu lektur i ograniczenie edukacji historycznej, a także drastyczne obniżanie wymagań szkolnych stanowią celowe działania obliczone na infantylizację całych pokoleń oraz ich alienację kulturową i narodową.