Książka ta doskonale pokazuje, że ludzkie przekonania religijne często nie mają wiele wspólnego z autentycznym nauczaniem Kościoła, a to te pierwsze, a nie dokumenty urzędowe, stanowią podstawę tego, w co katolicy realnie wierzą. Ba, przekonania te bardzo często mogą stać w rażącej sprzeczności z tymże nauczaniem, jak właśnie tytułowe "demoniczne obrazy Boga", czyli całkowicie błędne a wręcz odwrócone do góry nogami wyobrażenia ludzi dotyczące Boga.