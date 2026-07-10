"Demoniczne obrazy Boga" to tytuł książki napisanej przez niemieckiego jezuitę Karla Frielingsdorfa, w Polsce wydanej przez Wydawnictwo WAM, z imprimatur Towarzystwa Jezusowego. Jest to niezwykle ważna książka dla zrozumienia życia religijnego katolików – niestety, praktycznie w ogóle nieznana.
Książka ta doskonale pokazuje, że ludzkie przekonania religijne często nie mają wiele wspólnego z autentycznym nauczaniem Kościoła, a to te pierwsze, a nie dokumenty urzędowe, stanowią podstawę tego, w co katolicy realnie wierzą. Ba, przekonania te bardzo często mogą stać w rażącej sprzeczności z tymże nauczaniem, jak właśnie tytułowe "demoniczne obrazy Boga", czyli całkowicie błędne a wręcz odwrócone do góry nogami wyobrażenia ludzi dotyczące Boga.
Źródło: DoRzeczy.pl