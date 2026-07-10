Demoniczne obrazy Boga
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  • Magdalena Ziętek-WielomskaAutor:Magdalena Ziętek-Wielomska

Demoniczne obrazy Boga

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Mozaika Opatrzności Bożej odsłonięta w listopadzie 2011 r. na kościele pod tym wezwaniem na warszawskim Rakowcu
Mozaika Opatrzności Bożej odsłonięta w listopadzie 2011 r. na kościele pod tym wezwaniem na warszawskim Rakowcu Źródło: Wikimedia Commons / Panek/CC/GFDL
"Demoniczne obrazy Boga" to tytuł książki napisanej przez niemieckiego jezuitę Karla Frielingsdorfa, w Polsce wydanej przez Wydawnictwo WAM, z imprimatur Towarzystwa Jezusowego. Jest to niezwykle ważna książka dla zrozumienia życia religijnego katolików – niestety, praktycznie w ogóle nieznana.

Książka ta doskonale pokazuje, że ludzkie przekonania religijne często nie mają wiele wspólnego z autentycznym nauczaniem Kościoła, a to te pierwsze, a nie dokumenty urzędowe, stanowią podstawę tego, w co katolicy realnie wierzą. Ba, przekonania te bardzo często mogą stać w rażącej sprzeczności z tymże nauczaniem, jak właśnie tytułowe "demoniczne obrazy Boga", czyli całkowicie błędne a wręcz odwrócone do góry nogami wyobrażenia ludzi dotyczące Boga.

Źródło: DoRzeczy.pl
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