Korwin-Mikke: Moje rozważania o odzyskaniu niepodległości

W roku pańskim 1982, w pierwszych tygodniach stanu wojennego, napisałem broszurkę pod tytułem „Zastanawiająca tęsknota”. Potem przemycałem ją z Białołęki na zewnątrz. Próbowałem ją nawet umieścić w oficjalnej prasie. Odrzucono mi ją również w podziemnej prasie solidarnościowej. Ostatecznie wydałem ją w Oficynie Liberałów, w dość dużym nakładzie, kilku tysięcy egzemplarzy. Na ówczesne czasy było to całkiem sporo.

I ta broszurka zawierała pewną proroczą myśl. Mianowicie taką, że jeżeli lewica komunistyczna straci już poparcie, to odwoła się do Piłsudskiego. Będzie chciała rządzić w Polsce pod sztandarem Piłsudskiego.