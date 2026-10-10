Absurdalne słowa poseł KO. Powiedziała, co jest "faszyzmem"

Koalicja rządząca uchwaliła w Sejmie Akt o usługach cyfrowych (DSA). Część rozwiązań nie budzi wątpliwości, jednak w ustawie są również przepisy, które w praktyce wprowadzą możliwość stosowania politycznej cenzury treści w internecie.

Projekt został wprowadzony z zaskoczenia, bo miał być rozpatrywany później. Nie było go w porządku obrad. Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL i Polska 2050 przegłosowały go nagle w czwartek. Chodzi o ustawę wprowadzającą blokowanie tzw. nielegalnych treści w internecie, która pod pretekstem bezpieczeństwa wprowadza także mechanizm cenzury internetu. Decyzję będzie podejmował rządowy urzędnik. Pierwsza wersja przepisów w tej sprawie została zablokowana w styczniu przez prezydenta Karola Nawrockiego. Teraz także ostateczna decyzja należeć będzie do głowy państwa.

Poseł KO: Faszyzmem jest słowny atak na drugiego człowieka

Sprawa ta była tematem dyskusji polityków w Kanale Zero. Jednym z gości była poseł Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Kierzek-Koperska, która argumentowała, że przyjęta ustawa nie wprowadzi cenzury.

W pewnym momencie prowadzący Jacek Prusinowski zwrócił uwagę, że w ustawie jest "mowa nienawiści", czyli sformułowanie tak nieostre i pojemne, że można pod nie podpiąć wszystko. – Tak samo jak hejt. Przecież niektórzy krytykę nazywają hejtem albo mową nienawiści – przypomniał.

– Jasne – zgodziła się poseł i chciała kontynuować, ale Prusinowski dopytał, czy według parlamentarzystki wyrażenie oceny, że któryś minister jest głupi, jest "mową nienawiści".

– Nie wiem – odparła szczerze poseł. – Ale być może ta definicja jest bardziej nakierowana na te mowy faszystowsko-nazistowskie, żeby usuwać je od razu – dodała.

– A co jest mową faszystowską i nazistowską? – zapytał Mateusz Marzoch z Konfederacji.

– Faszyzmem jest słowny atak na drugiego człowieka – wypaliła Kierzek-Koperska.

Ustawa o cenzurze internetu. Prezydent zawetował pierwszą próbę

Uzasadniając weto wobec nowelizacji wprowadzającej unijny Digital Services Act, Karol Nawrocki tłumaczył, że projekt zawierał "rozwiązania absurdalne", które miały oddać kontrolę nad treściami publikowanymi w internecie "urzędnikom podległym rządowi". W swoim uzasadnieniu porównał zaproponowane mechanizmy do cenzury znanej z powieści "Rok 1984" autorstwa George’a Orwella.

Zawetowana na początku tego roku ustawa zakładała m.in. bez wyroku sądu urząd (UKE, KRRiT), będzie mógł zablokować dowolny portal internetowy czy kanał na YouTube bądź innej platformie video. Wnioskować o to będą mogły "zaufane podmioty sygnalizujące", które ponadto mają otrzymywać środki na działalność z podatków. Ponadto – na co zwrócił uwagę poseł Janusz Cieszyński – regulacje umożliwiłyby urzędnikowi UKE w asyście Policji wejść do prowadzącego dowolne forum internetowe, skopiować dyski i zaplombować lokal.

Projekt wprowadzony z zaskoczenia. Nie było go w porządku obrad

W tym tygodniu rząd podjął kolejną próbę. Projektu ustawy nie było w porządku obrad 66 posiedzenia Sejmu, na którym został uchwalony. Drugie czytanie projektu odbyło się w Sejmie na początku września i czekał on na dalsze procedowanie – bez terminu głosowania. Do bloku głosowań trafił w czwartek po południu, po słowach premiera Donalda Tuska o rzekomej konieczności procedowania przepisów pozwalających na blokowanie tzw. mowy nienawiści w sieci.

Za przyjęciem ustawy głosowało 242 posłów, 61 było przeciw, a 136 wstrzymało się od głosu. Poparli ją posłowie koalicji Donalda Tuska oraz Razem. Wstrzymali się od głosu w większości przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Przeciw były Konfederacja WiN, Konfederacja Korony Polskiej, Demokracja oraz większość klubu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

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