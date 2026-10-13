Ustawa cenzorska. Bosak: Nie ulegniemy presji. Ma być wolność słowa
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie

Ustawa cenzorska. Bosak: Nie ulegniemy presji. Ma być wolność słowa

Dodano: 
Krzysztof Bosak
Krzysztof Bosak Źródło: PAP / Jarek Praszkiewicz
Rząd chce wprowadzić administracyjną cenzurę internetu. Konfederacja nie ulegnie presji, nie zgodzimy się na to. Każdy ma mieć prawo wygłaszać opinie, które nie podobają się innym. W Polsce ma być wolność słowa, mówi Krzysztof Bosak o forsowanej przez rząd ustawie cenzorskiej.

Na spotkaniu z działaczami Konfederacji w Gorzowie Wielkopolskim poseł Krzysztof Bosak wypowiedział się m.in. o nowelizacji ustawy o usługach cyfrowych, którą władza usiłuje wprowadzić możliwość administracyjnej cenzury treści w internecie.

Rząd forsuje DSA. Bosak: Chcą wprowadzić administracyjną cenzurę internetu

Jeden z liderów Konfederacji podkreślił, że w ustawie przygotowanej przez ministra Krzysztofa Gawkowskiego i Lewicę, są również unormowania niewymagane przez Unię Europejską. – Dodają rzeczy niewymagane przez Unię i sprzedają nam z unijną etykietką, że niby muszą być wprowadzone – powiedział.

Bosak powtórzył, że problemem tej ustawy jest administracyjna cenzura internetu. O blokadzie treści ma decydować rządowy urzędnik. – Oczywiście po raz kolejny wraca jak bumerang pojęcie tzw. mowy nienawiści, czy nawoływania do nienawiści – zwrócił uwagę. – W obecnym porządku prawnym, mamy przepisy karne stanowiące, że kto nawołuje do nienawiści podlega karze. Mamy takie przepisy, tylko trzeba przed sądem doprowadzić do skazania kogoś. A oni chcą, żeby decydował urzędnik – ostrzegł poseł Konfederacji.

Konfederacja nie ulegnie presji – w Polsce ma być wolność słowa

Bosak podkreślił, że jest normalną w praworządnym państwie sytuacja, w której rządowy urzędnik będzie decydował, czy obywatel pisząc komentarz na mediach społecznościowych, nawoływał do nienawiści. – W Wielkiej Brytanii w tej chwili w tysiące idą ludzie, którzy siedzą w areszcie czy trafili do więzień, mają problemy z prawem ze względu na to, że coś napisali na mediach społecznościowych – przypomniał.

Żeby było jasne, nie popieram i nie zachęcam nikogo do artykułowania jakichkolwiek rzeczy, które mają charakter siania nienawiści, nawoływania do nienawiści w sensie ścisłym. Natomiast jak ktoś będzie chciał nas osądzać, zamykać za opinie polityczne, to my się nigdy na to nie zgodzimy. I nie ulegniemy presji, że nas będą teraz szantażować, że chodzi o dobro dzieci. O dobro dzieci trzeba zadbać i o wolność słowa trzeba się zatroszczyć. Ma być jedno i drugie. Ma być bezpieczeństwo, ma być eliminowanie patologii i ma być wolność wypowiedzi – powiedział Bosak.

Mamy mieć prawo mówić opinie, które innym się nie podobają

Mamy mieć prawo mówić opinie, które innym się nie podobają. Mamy mieć prawo ze sobą się nie zgadzać, dyskutować. Mamy mieć prawo dyskutować krytycznie o polityce migracyjnej. Mamy mieć prawo oceniać różne grupy imigrantów, które przyjeżdżają do Polski, formułować oceny tak indywidualne, jak i zbiorowe. Mamy mieć prawo mówić krytycznie o innych ideologiach, o różnych grupach, religiach – powiedział jeden z liderów Konfederacji.

Debata, brak zgody w opiniach, to nie jest nienawiść. To, że sobie pouchwalali prawa ograniczające swobodę wypowiedzi w różnych państwach zachodnich, to nie znaczy, że to jest mądre. To jest głupie i mają teraz z tego powodu duże problemy i patrzą na nas z zazdrością jako na kraj, w którym jest ciągle bardzo dużo spokoju i bezpieczeństwa i jednocześnie dużo wolności. I tak ma pozostać i o to zadbamy – zapewnił wicemarszałek Sejmu.

Ustawa cenzorska – rząd próbuje po raz drugi

Koalicja rządząca przegłosowała w czwartek ustawę wprowadzającą blokowanie "nielegalnych treści" w internecie, która pod pretekstem bezpieczeństwa i walki z "mową nienawiści" wprowadza możliwość administracyjnej cenzury internetu. Na mocy nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i niektórych innych ustaw wskazani rządowi urzędnicy mają otrzymać kompetencję do usuwania z internetu między innymi takich treści, które uznają za tzw. mowę nienawiści.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował tę ustawę, wskazując, że przypominałaby ona sytuację z powieści "Rok 1984" Orwella, w której funkcjonowało Ministerstwo Prawdy.

Rząd podjął jednak kolejną próbę jej przeforsowania unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA), przy czym podzielił regulację na dwie ustawy. Tę, która nie zawiera cenzury, Sejm przyjął, a prezydent Nawrocki podpisał. Natomiast ta, która ma cenzurę wprowadzić, została nagle przegłosowana na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Obóz rządzący powiązał ją z serią ataków nożowników, mimo że te dwie kwestie mają się do siebie nijak.

Ostateczna decyzja zależeć będzie od prezydenta. Konfederacja spodziewa się, że ustawa ponownie zostanie zawetowana.

Czytaj też:
Cenzura internetu. Warzecha: Na tym polega oszustwo w drugiej wersji ustawy Czytaj też:
Ustawa cenzorska. Mentzen pokazał, jak rząd sam sobie zaprzecza Czytaj też:
Rząd chce wykorzystać ataki nożowników w szkołach do wprowadzenia cenzury

Opracował: Grzegorz Grzymowicz
Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także