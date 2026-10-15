Odszedł z TV Republika. Zaskakujące doniesienia ws. dziennikarza

Wirtualne Media donoszą, że Łukasz Bednarz przygotowuje się do uruchomienia własnego przedsięwzięcia medialnego. Były wydawca Telewizji Republika stawia na Kanał Alfa, który ma łączyć informacje, publicystykę i lżejsze formaty. W ramówce przewidziano zarówno rozmowy o polityce i gospodarce, jak i audycje poświęcone zdrowiu, modzie, historii czy gotowaniu. Start projektu zapowiedziano na 26 października.

Łukasz Bednarz kompletuje zespół. Znane nazwiska

O odejściu Bednarza z Republiki serwis Wirtualnemedia.pl informował przed tygodniem. Z ustaleń portalu wynikało wówczas, że stacja podejmowała próby przekonania wydawcy do pozostania w zespole. Ostatecznie dziennikarz zdecydował się rozwijać własny projekt.

Wśród osób, które mają współtworzyć nową inicjatywę, znalazł się Alvin Gajadhur, były szef Inspekcji Transportu Drogowego i były minister infrastruktury. Przygotuje dwa formaty: "Ostrą Jazdę Gajadhura" oraz "Drogową Szkołę Przetrwania".

Poranne programy mają prowadzić dwie pary. Pierwszą stworzą Małgorzata Opczowska, znana widzom z "Pytania na śniadanie", oraz Jakub Sporek, aktor i konferansjer zainteresowany również motoryzacją. W drugim duecie wystąpią Klaudia Podkalicka, była wicemistrzyni Europy w rajdach WRC, i Robert Jarek, prezenter oraz konferansjer.

Kanał Alfa planuje także relacje zagraniczne. Przemysław Adamski ma działać jako korespondent w Chorwacji, skąd będzie przekazywał informacje o wydarzeniach w regionie. Przygotuje również program kulinarny. Dariusz Bohatkiewicz, wcześniej związany z dziennikarstwem telewizyjnym, zajmie się tematyką wojskową i będzie relacjonował wydarzenia z Wielkiej Brytanii.

Własne materiały i programy mają przygotowywać ponadto Patrycja Kurpiewska, Marta Wrzosek oraz Bartosz Gonzalez. Za organizację pracy redakcji odpowiadać będzie Marta Rux, która obejmie stanowisko szefowej newsroomu.

Za przedsięwzięciem stoi spółka Kanał Alfa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego we wrześniu 2026 roku. Łukasz Bednarz pełni funkcję prezesa zarządu, a jego żona Justyna Bednarz jest członkinią zarządu. Małżonkowie mają po połowie udziałów w spółce.

Zapytany o źródła finansowania projektu Bednarz wskazał na współpracę komercyjną. – Będzie się opierać na umowach sponsorskich i reklamowych – powiedział. Nie ujawnił przy tym nazw firm, które mogłyby zaangażować się w przedsięwzięcie.

Na YouTubie udostępniono już około półtoraminutowy materiał promujący nowy kanał. Zwiastun zapowiada rozpoczęcie działalności 26 października.

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