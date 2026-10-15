Rozliczenia PiS porażką Żurka? Polacy odpowiedzieli w sondażu

W nowym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski ankietowanym zadano pytanie: "Czy Pana/i zdaniem rozliczenia i ich tempo to porażka ministra Waldemara Żurka?".

Sondaż: Tempo rozliczeń PiS porażką Żurka?

Waldemar Żurek został ministrem sprawiedliwości w lipcu 2025 roku z zapowiedzią przyspieszenia rozliczeń nieprawidłowości z czasów rządów PiS.

28,3 proc. Polaków oceniło, że tempo rozliczeń to porażka Waldemara Żurka, wybierając odpowiedź "zdecydowanie tak".

20,6 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "raczej tak".

Oznacza to, że łącznie 48,9 proc. respondentów ocenia krytycznie działania szefa resortu sprawiedliwości w tym zakresie.

Po 19,9 proc. uczestników sondażu wybrało odpowiedź "raczej nie" i "zdecydowanie nie". Oznacza to, że łącznie 39,8 proc. ankietowanych nie postrzega obecnych działań w sprawie rozliczeń i ich dynamiki w kategoriach porażki.

Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało 11,3 proc. ankietowanych.

Koalicja KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy obiecywała rozliczenia PiS

W umowie koalicyjnej podpisanej przez liderów KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy w listopadzie 2023 roku, znalazł się rozdział zatytułowany: "Rozliczenie rządów Zjednoczonej Prawicy".

Była to zapowiedź pociągnięcia do odpowiedzialności za usiłowanie bezprawnej zmiany ustroju państwa, naruszanie Konstytucji, ustaw i praworządności, upartyjnienie instytucji publicznych i sprzeniewierzanie środków publicznych. W tym celu miały zostać powołane odpowiednie komisje śledcze. Koalicja rządowa obiecywała, że doprowadzi do rozliczenia przez prokuraturę i sądy winnych: przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, sprzeniewierzenia środków publicznych na cele partyjne i osobiste, nepotyzmu w instytucjach publicznych i spółkach Skarbu Państwa oraz korupcji politycznej. Za swoje działania odpowiedzieć miały również osoby, które zorganizowały "system siania nienawiści" w mediach rządowych i innych środkach masowej komunikacji, wykorzystywały środki i instytucje publiczne do wpływania na wyborcze decyzje społeczeństwa oraz te, które dopuściły się fałszerstw dokumentów i fałszerstw urzędniczych.

Sondaż został zrealizowany przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 2–4 października 2026 roku. Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie n=1000 osób metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI). Błąd oszacowania wynosi 3 proc., przy progu ufności 0,95.

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