Tusk zapewnił, że Ukraina nie jest sama. Zełenski odpowiedział Polsce

Rozmowy toczące się za kulisami szczytu w Brukseli miały, wg relacji ukraińskiego prezydenta, dotyczyć nasilających się rosyjskich ataków, wzmocnienia ukraińskiej obrony oraz sankcji wobec Moskwy.

Zełenski o rosyjskich atakach

Wołodymyr Zełenski zamieścił na platformie X dwa wpisy po spotkaniu z Donaldem Tuskiem. Ukraiński prezydent poinformował w nich m.in. o pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa w jego kraju. 'Donald jest dobrze poinformowany o sytuacji z rosyjskimi atakami i o tym, jak eskaluje ona z dnia na dzień. Rosjanie używają» shahedów« niemal bez przerwy. Tylko dzisiaj 52 osoby zostały ranne' – napisał Zełenski.

Jak dodał, w ciągu dnia Rosjanie zaatakowali sklep, zakład farmaceutyczny oraz obiekty logistyczne.

Zełenski dziękuje Polsce. Rozmowy o obronie i sankcjach

Prezydent Ukrainy podkreślił znaczenie polskiej pomocy w odpieraniu rosyjskich uderzeń. 'Jest bardzo ważne, że Polska pomaga nam bronić się przed tymi atakami. Omówiliśmy szczegółowo wszystkie istniejące zagrożenia i kroki, które pomogą wzmocnić naszą obronę przed rosyjskimi atakami' – przekazał.

Zełenski podziękował również Tuskowi za stanowisko w sprawie sankcji wobec Rosji. 'Nie może być żadnych kroków, które pomogłyby Rosji kontynuować tę wojnę' – zaznaczył. „Dziękuję Donaldowi i Polsce za pomoc dla Ukrainy” – zakończył wpis.

Tusk do Ukraińców: 'Nie jesteście sami'

Wcześniej głos zabrał również Donald Tusk, który po rozmowach z europejskimi przywódcami w Brukseli zwrócił się do Ukraińców i Wołodymyra Zełenskiego. 'Po moich rozmowach z europejskimi przywódcami w Brukseli dzisiaj, mogę was uspokoić, drodzy ukraińscy przyjaciele i prezydencie Wołodymyrze Zełenski: NIE JESTEŚCIE SAMI' – napisał premier na platformie X.

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