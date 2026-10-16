Polecenie ograniczenia działalności Starlink na Ukrainie pochodziło z Białego Domu

Kierownictwo Pentagonu otrzymało polecenie ograniczenia działania usługi SpaceX Starshield, z której korzysta armia ukraińska. Źródła nie sprecyzowały jednak, kto dokładnie w Białym Domu podjął tę decyzję i kto odpowiada za jej wdrożenie.

Pentagon jest największym klientem Starshield, wersji systemu Starlink przeznaczonej na potrzeby militarne.

W tym tygodniu wojskowe terminale Starlink przestały działać. Miało to negatywny wpływ na skuteczność ukraińskich dronów, które wykorzystują te urządzenia do pokładowych systemów naprowadzania. Jak jednak przekazały ukraińskie władze, wczoraj łączność została przywrócona.

Jak tłumaczył się Musk?

Elon Musk napisał w serwisie X, że Starlink jest usługą komercyjną należącą do SpaceX, a jej wykorzystanie powinno być ograniczone do celów cywilnych i obronnych. Jak zaznaczył, korzystanie z systemu do działań ofensywnych byłoby niewłaściwe w przypadku komercyjnej firmy.

Miliarder odniósł się również do wojskowej wersji systemu satelitarnego Starshield. Wyjaśnił, że należy ona do rządu USA i pozostaje pod jego kontrolą. Wszelkie ograniczenia prędkości lub sposobu korzystania z tego systemu są ustalane przez amerykańskie wojsko, a ostatecznie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych – podkreślił Musk.

Wcześniej ukraińscy przedstawiciele informowali o zakłóceniach w działaniu terminali satelitarnych wykorzystywanych do sterowania dronami. Doradca prezydenta Ukrainy Serhij Beskrestnow przekazał, że siły ukraińskie nie zostały uprzedzone o ograniczeniach, co doprowadziło do przerwania części misji.

Według ukraińskich wojskowych problemy z łącznością wpłynęły zarówno na operacje z użyciem dronów uderzeniowych, jak i przechwytywanie rosyjskich bezzałogowców.

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