"Cyrk". Polityk Konfederacji o sytuacji w TK

Przed Trybunałem Konstytucyjnym odbywają protesty, interweniowała policją. – Kluczowe jest wysadzenie z siodła nielegalnie funkcjonującego przewodniczącego, tzn. Święczkowskiego – stwierdził Donald Tusk podczas briefingu prasowego na pokładzie samolotu.

Premier zapowiedział dalsze działania wobec kierownictwa, Trybunału a także skomentował protesty przed siedzibą TK. – Przeżyjemy to. Policja będzie działała stanowczo – powiedział.

Machulski: Wszyscy jesteśmy tym totalnie zmęczeni

Sytuację skomentował w sobotę na antenie RMF FM rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski.

– Jesteśmy, myślę, wszyscy tacy totalnie zmęczeni tym, co się tam dzieje. To jest taki cyrk, który się od 11 lat rzeczywiście odprawia wokół Trybunału – powiedział polityk.

Jego zdaniem, "dużo młodych ludzi nie do końca chce nawet zagłębiać się w ten spór, bo to jest spór kompletnie jałowy, który ich nie dotyka".

– Mnie najbardziej bawi to, że jak patrzę na to wszystko, co się dzieje między PiS-em a Platformą, to widzę, jak role się odwracają. Ci ludzie, moim zdaniem skromnym, są śmieszni, bo raz to Platforma się kładzie Rejtanem przed Trybunałem, mówi, że są sędziowie nielegalni, teraz robi to PiS – mówił Machulski.

Jak zaznaczył: "To jest gra o pełną stawkę, o pełną kontrolę nad Polską. Donald Tusk nie różni się niczym od Jarosława Kaczyńskiego w tym względzie".

Awantura przed TK. Tusk zabrał głos

W piątek policjanci interweniowali w biurze Adama Borowskiego, działacza opozycji antykomunistycznej i jednego z organizatorów protestów przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Według informacji przekazanych przez telewizję wPolsce24 na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji. W trakcie interwencji doszło do uszkodzenia szyby, a jeden z mężczyzn przebywających w biurze został zatrzymany.

Do sytuacji odniósł się na portalu X premier Donald Tusk. "Mężczyzna z nożem w kieszeni zaatakował policjantkę pilnującą porządku pod Trybunałem Konstytucyjnym. Został zatrzymany i odpowie przed prawem. Polityczna odpowiedzialność za wzrost agresji spada na Nawrockiego i Kaczyńskiego" – napisał szef rządu.

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