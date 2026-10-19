Polityk ostrzega: Tusk chce, żeby decyzje TK zapadały w jego gabinecie

– Tusk chce tam wprowadzić swoich ludzi. Powiedział wprost o wprowadzeniu jego ludzi do Trybunału. A z drugiej strony media, które są bliskie Platformy Obywatelskiej, donoszą o tym, że jest już gotowych 50 nowych wyroków Trybunału Konstytucyjnego – ocenił Adam Bielan w poniedziałkowym programie na antenie Radia ZET.

– Tusk chce, żeby te decyzje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego zapadały po drugiej stronie Alei Ujazdowskich w jego gabinecie i on będzie pisać wyroki, które jego bliski współpracownik, do dzisiaj chyba jego bardzo bliski współpracownik, minister Berek, polityk od wielu lat, towarzyszący Donaldowi Tuskowi, będzie publikować – powiedział polityk PiS, pytany o spór o skład Trybunału.

– A pan chciałby, żeby w sprawie Trybunału interweniował Donald Trump? – zapytał prowadzący Bogdan Rymanowski.

– Nie, ja nie chciałbym, żeby ktokolwiek interweniował, szczególnie z zagranicznych polityków w sprawy polskie. Chciałbym, żeby Trybunał Konstytucyjny nie był atakowany przez policję, żeby silni ludzie, nawiązując do słów Tuska sprzed wyborów, nie przyjmowali kolejnej instytucji, tak jak nielegalnie przyjęto telewizję publiczną, tak jak nielegalnie przyjęto prokuraturę. Mam nadzieję, że Tusk się nie poważy, bo byłby to ewenement na skalę światową. Bo w żadnym innym kraju NATO, w żadnym innym kraju Unii Europejskiej nie zdarzyło się, żeby policja siłowo przyjęła sąd konstytucyjny – odparł Bielan.

"Prawa ręka" Tuska i "ślubowanie" w gabinecie marszałka Czarzastego

Maciej Berek, były minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i prawa ręka premiera Donalda Tuska, który został wybrany we wrześniu przez większość sejmową na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył w środę "ślubowanie" w Sejmie w gabinecie lidera Nowej Lewicy, Włodzimierza Czarzastego wręczył Berkowi uchwałę Sejmu o wyborze na stanowisko sędziego TK. Jednak zgodnie z Konstytucją sędzia Trybunału Konstytucyjnego składa ślubowanie wobec prezydenta.

Po starciach policji z protestującymi przed TK ludźmi, brama wjazdowa została odblokowana i Berek został wwieziony na posesję Trybunału. Prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował w związku z tym, że Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym.

Prezydent: Maciej Berek nie jest sędzią TK

Prezydent Karol Nawrocki przekazał na konferencji prasowej i później w wywiadzie dla Polsat News, że żadne ślubowanie nie miało tego dnia miejsca i zgodnie z ustawą zasadniczą, Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

– Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i polskim prawem, to odbywało się to poza mną. Nie wiem, przed kim przysięgał minister Berek, ale na pewno nie przed prezydentem, a jeżeli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku, (...) to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego – podkreślił.

Nie spełnia ustawowych wymogów formalnych

W środę po południu prezydent Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Wieczorem Zbigniew Bogucki raz jeszcze przypomniał na konferencji prasowej, dlaczego Maciej Berek nie spełnia wymogów formalnych na urząd sędziego TK.

Współpracownik premiera Donalda Tuska, został wybrany przez Sejm na sędziego TK we wrześniu. Prezydent Karol Nawrocki nie odebrał od niego ślubowania, ponieważ ten nie wykazał, że spełnia wymogi formalne na to stanowisko.

Ustawa o sędziach TK wymaga od kandydata na sędziego TK co najmniej dziesięciu lat faktycznego wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza, czego Maciej Berek nie wykazał.

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