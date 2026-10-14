Prezydent Nawrocki przybył do Trybunału Konstytucyjnego

"Do Trybunału Konstytucyjnego właśnie przyjechał prezydent Karol Nawrocki" – napisał w serwisie X poseł PiS Maciej Wąsik. Przyjazd prezydenta potwierdził też rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.

Wizyta głowy państwa w Trybunale Konstytucyjnym na związek z dzisiejszymi wydarzeniami, które miały miejsce w Sejmie, a także pod siedzibą TK i w wewnątrz tej instytucji. Rankiem Maciej Berek złożył "ślubowanie" sędziego Trybunału Konstytucyjnego, używając formuły "wobec prezydenta", którego na miejscu nie było. Berek "ślubował" w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w Sejmie.

Pod TK została wysłana policja i doszło do starć z protestującymi ludźmi. Część manifestantów ucierpiała – wszystko transmitowała Telewizja Republika. Ostatecznie funkcjonariusze odblokowali wjazd na teren instytucji. Następnie Berek i pozostali sędziowie, którzy wcześniej złożyli "ślubowanie" zostali wwiezieni na teren Trybunału Konstytucyjnego. Prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował, że pan Maciej Berek nie nawiązał stosunku służbowego wobec czego nie został dopuszczony do orzekania.

Pod Trybunałem Konstytucyjnym są liczni posłowie PiS, są również politycy Konfederacji, a także liczna grupa protestujących.

Prezydent: Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego

Dziennikarze zapytali o tę sprawę prezydenta, który wystąpił dziś na briefingu prasowym z prezydentem Czarnogóry. – Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. TK będzie działał nadal w takim składzie, w jakim konstytucyjnie funkcjonuje – oświadczył prezydent Karol Nawrocki – oznajmił prezydent.

Tusk: Nawrocki sam siebie zawiesza

Po godzinie 14 nagranie opublikował premier Donald Tusk. Szef koalicji rządzącej zamieścił na swoich social mediach filmik, w którym odniósł się do sprawy. Zatytułował je "Przywracamy w Polsce praworządność i nie cofniemy się ani o krok". Szef koalicji rządzącej przekonywał, że sędziowie, w tym Maciej Berek, złożyli ślubowanie prawidłowo, a prezydent Nawrocki nie odbierając ślubowania "abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego Konstytucja". Twierdził też, że "prezydent sam siebie zawiesza".

Dlatego głowa państwa nie odebrała ślubowania

Maciej Berek, były minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i prawa ręka premiera Donalda Tuska, został wybrany przez Sejm na sędziego TK we wrześniu. Prezydent Karol Nawrocki nie odebrał od niego ślubowania, ponieważ ten nie wykazał, że spełnia wymogi formalne na to stanowisko.

Ustawa wymaga od kandydata na sędziego TK co najmniej dziesięciu lat faktycznego wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza.

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