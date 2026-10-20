Burza wokół znanego podcastu. Odcinek został usunięty

Burza w mediach społecznościowych wokół podcastu "Didaskalia" zakończyła się usunięciem najnowszego odcinka z YouTube’a. Związany z Wirtualną Polską, prowadzący format Patrycjusz Wyżga przyznał, że nie dostrzegł znaczenia jednego ze szczegółów widocznych podczas rozmowy. Zniknęły również internetowe zapowiedzi materiału.

Sebastian Cybulski w "Didaskaliach". Skargi po programie

Gościem wydania opublikowanego w niedzielę 18 października był Sebastian Cybulski, weteran Legii Cudzoziemskiej. Uwagę odbiorców przykuł tatuaż na jego przedramieniu. Widniało na nim hasło "Meine Ehre heißt Treue", czyli "Moim honorem jest wierność" – dewiza nazistowskiej formacji Waffen-SS.

Sprawa szybko stała się przedmiotem dyskusji na platformie X. Jeden z jej użytkowników, występujący pod pseudonimem "John Bingham", zwrócił się bezpośrednio do Wyżgi. Zapytał, dlaczego przedstawia jako "polskiego patriotę" człowieka eksponującego nazistowskie hasło.

Patrycjusz Wyżga zabrał głos. "Przepraszam"

W poniedziałek 19 października odcinek nie był już dostępny na YouTubie. Z serwisu WP.pl usunięto także jego zapowiedź. Prowadzący odniósł się do całej sytuacji we wpisie w mediach społecznościowych.

"Usunęliśmy wczorajsze #Didaskalia. Nie połączyłem kropek, nie wykazałem się refleksem, nie złapałem kontekstu. Przepraszam" – napisał Wyżga na X.

Internauci dopytywali również, czy rozmowa z Cybulskim może ponownie pojawić się w serwisie po zamazaniu tatuażu. Prowadzący odpowiedział na jedno z takich pytań: "Rozważaliśmy, ale jednak zdecydowaliśmy inaczej".

Ostatecznie materiał nie wrócił na platformę w zmienionej wersji, a cała sytuacja zwróciła uwagę odbiorców na treści publikowane w popularnym formacie Wirtualnej Polski.

Kanał "Didaskalia" zgromadził na YouTubie 450 tys. subskrybentów.

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