YouTube usunął kanał Archidiecezji Łódzkiej. Były tam kazania kard. Rysia

Po wyszukaniu kanału Archidiecezji Łódzkiej na platformie YouTube pojawia się komunikat: "Ten kanał został usunięty, ponieważ naruszał wytyczne dla społeczności".

"Decyzja ta została podjęta bez uprzedniego kontaktu z administratorami oraz bez możliwości wyjaśnienia sytuacji przed usunięciem kanału. Wraz z kanałem niedostępne stały się publikowane na nim materiały, w tym transmisje, homilie, wywiady, relacje z wydarzeń oraz inne treści związane z życiem Kościoła łódzkiego" – przekazała w komunikacie Archidiecezja Łódzka.

Archidiecezja walczy o przywrócenie kanału YouTube

Kuria podkreśliła, że podjęła już działania zmierzające do przywrócenia kanału. Złożyła odwołanie od decyzji YouTube'a. Oczekuje wyjaśnień ze strony platformy.

"Do czasu wyjaśnienia sprawy bieżące nagrania i materiały audiowizualne Archidiecezji Łódzkiej będą publikowane na oficjalnym profilu Archidiecezji Łódzkiej na Facebooku. Zachęcamy do śledzenia naszego profilu, aby być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami, transmisjami i materiałami przygotowywanymi przez Archidiecezję" – czytamy.

"Zależy nam na jak najszybszym wyjaśnieniu sytuacji i przywróceniu kanału wraz z opublikowanymi na nim materiałami. Przepraszamy wszystkich widzów i odbiorców naszych treści za zaistniałą sytuację. Dziękujemy za zrozumienie, cierpliwość i wsparcie. O kolejnych krokach i rozstrzygnięciach w tej sprawie będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji Archidiecezji Łódzkiej" – dodała kuria.

Kanał został usunięty w nocy z 7 na 8 września. Funkcjonował od 15 lat. Były na nim publikowane fragmenty uroczystości, rozważania Pisma Świętego na niedzielę, homilie, m.in. byłego już metropolity arcybiskupa łódzkiego, a obecnie metropolity arcybiskupa krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia. Archidiecezja transmitowała tam także msze św. w trakcie pandemii COVID-19, gdy kościoły były zamknięte.

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