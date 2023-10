Lisicki: Nawet seks kojarzy im się z PiS. Ziemkiewicz: Między manią a obłędem

Przedstawiciele Lewicy konsekwentnie twierdzą, jakoby Konfederacja stanowiła zagrożenie dla praw kobiet. Niedawno jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń zaapelował, żeby kobiety nie szły do łóżka z mężczyznami, którzy chcą głosować na Konfederację. – Jeżeli jakiś facet wam mówi, że chce głosować na Konfederację, dziewczyny nie idźcie z nimi do łóżka – stwierdził europoseł na antenie TVN24.

To już kolejna tego typu wypowiedź Roberta Biedronia. Europoseł w kwietniu wystosował podobny "apel". – Kiedyś była taka akcja „Nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka”. To ja proponuję, żeby zastosować „Głosujesz na Konfederację, nie idę z tobą do łóżka” – mówił wówczas w RMF FM.

Żenujące "apele" Biedronia. Lisicki i Ziemkiewicz komentują

O wypowiedzi Roberta Biedronia, ale i narracji Lewicy w najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" rozmawiali Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz. – Robert Biedroń wezwał kobiety mężczyzn Konfederacji, by nie szły z nimi do łóżka. Coś niezwykle żałosnego – ocenił red. naczelny "Do Rzeczy".

– Linia partii jest taka, że Konfederacja jest partią tzw. inceli, czy mężczyzn, którzy nie mają kobiet. Istnieje więc pewna sprzeczność między tym, co mówi Biedroń, a tym, co twierdzi Lewica. Kampania zeszła już na poziom obleśnych dywagacji. To głupie i niesmaczne. Podobnie jak wypowiedź Biedronia – stwierdził Rafał Ziemkiewicz.

– Lewica opowiada cały czas, że nikomu nie można zaglądać do łóżka i są to rzeczy prywatne, nagle opowiada takie rzeczy. To kuriozum. Jeszcze trzeci, szokujący element. Zobacz, jak Robert Biedroń traktuje kobiety. Niczym narzędzia, instrumenty – dodawał Lisicki. – On sugeruje, że robi to, po coś. Robert Biedroń jako nosiciel najohydniejszego maczyzmu – mówił Ziemkiewicz.

Zwiastun 232. odc. programu "Polska Do Rzeczy". Całość dostępna wyłącznie dla Subskrybentów