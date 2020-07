Prześladowane mniejszości religijne bez wsparcia Komisji Europejskiej

Główny Rabin Moskwy Pinchas Goldschmidt określił tę decyzję jako "zły sygnał" w czasach, kiedy Żydzi i przedstawiciele innych mniejszości religijnych w coraz większym stopniu doświadczają ataków ekstremistów, zarówno tych w świecie rzeczywistym, jak i w internecie.

Stanowisko specjalnego wysłannika ds. promocji wolności religii i przekonań poza granicami Unii Europejskiej zostało utworzone w 2016 roku przez ówczesnego przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera. Była to odpowiedź na działania tzw. Państwa Islamskiego na Bliskim Wschodzie, gdzie dochodziło do masowych prześladowań przedstawicieli mniejszości religijnych i etnicznych m.in. ludobójstwa chrześcijan i jazydów. Pierwszym wysłannikiem został Jan Figel ze Słowacji. Jego mandat był kilkukrotnie przedłużany, by finalnie wygasnąć wraz z powołaniem nowego składu Komisji Europejskiej w 2019 roku. Obecna przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zapowiedziała, że nie odnowi mandatu specjalnego wysłannika.

Oprócz głównego rabina Moskwy, decyzję przewodniczącej KE skrytykowali również m.in. przewodniczący Centralnej Rady Muzułmanów w Niemczech oraz przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej.

Przedstawiciele KE podkreślają, że wolność religijna jest jednym z priorytetów działania Unii Europejskiej. Nie wszystkich jednak takie deklaracje przekonują. – Specjalny Wysłannik UE odegrał niezmierną rolę, rzucając światło na przypadki łamania praw człowieka i ułatwiając dialog w krajach, w których prześladowania religijne są najsurowsze – powiedziała The Jerusalem Post dyrektor wiedeńskiego Obserwatorium ds. Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie, Ellen Fantini. – Chociaż Komisja identyfikuje wolność religijną jako jeden z priorytetów, nie wyjaśniła dotąd w jaki sposób zamierza nadal ją chronić – dodała.

Obecnie najbardziej prześladowaną religią na świecie jest chrześcijaństwo. Szacuje się, że ponad 260 milionów wyznawców tej religii doświadcza codziennych szykan lub prześladowania.

