Romanowski z azylem na Węgrzech. Reaguje Komisja Europejska

Rząd Węgier uwzględnił wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości, posła PiS Marcina Romanowskiego i udzielił mu "ochrony międzynarodowej". Jego obrońca Bartosz Lewandowski przekazał, że poseł zwrócił się o azyl w związku "z politycznie motywowanymi działaniami ze strony służb i Prokuratury Krajowej".

Azyl dla Romanowskiego. Rzecznik Komisji Europejskiej zabrał głos

Rzecznik Komisji Europejskiej Stefan de Keersmaecker pytany o sprawę Romanowskiego powiedział: – Nie komentujemy konkretnych przypadków. Mogę powiedzieć, że państwa członkowskie mają obowiązek wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA).

Jak dodał, sędzia na Węgrzech będzie musiał przeanalizować ENA, aby stwierdzić, czy wystąpiły pewne przesłanki, na podstawie których może odmówić jego wykonania. – Ta finalna decyzja, jeśli chodzi o wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, będzie musiała zostać podjęta w ciągu 60 dni – zaznaczył rzecznik KE.

Podkreślił, że azyl może być przyznawany "tylko w bardzo wyjątkowych okolicznościach".

Były wiceminister sprawiedliwości ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania Marcina Romanowskiego wydał w czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie. Polityk ścigany jest także listem gończym i tzw. czerwoną notą Interpolu.

Prokuratura zarzuca Romanowskiemu, który jako polityk Solidarnej, a następnie Suwerennej Polski był w latach 2019-2023 wiceministrem sprawiedliwości nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości (FS), popełnienie 11 przestępstw, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z FS. Grozi mu do 25 lat więzienia.

Prokurator Dariusz Korneluk poinformował na konferencji prasowej w piątek o "konieczności uzupełnienia zarzutów dla Romanowskiego o kolejne siedem bardzo poważnych przestępstw".

Będzie wojna Polski z Węgrami? Komunikat MSZ

Po azylu dla Romanowskiego do MSZ został wezwany ambasador Węgier, który otrzymał formalny protest strony polskiej. Do Polski na konsultacje wraca polski ambasador na Węgrzech. Natomiast jeśli Węgry nie wykonają Europejskiego Nakazu Aresztowania, polski rząd wystąpią do Komisji Europejskiej o wszczęcie postępowania w sprawie Węgier zgodnie z art. 259 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Polskie MSZ wydało w piątek komunikat, w którym stwierdziło, że decyzja rządu węgierskiego o przyznaniu Romanowskiemu azylu politycznego to "akt nieprzyjazny wobec Rzeczypospolitej Polskiej i sprzeczny z elementarnymi zasadami obowiązującymi państwa członkowskie Unii Europejskiej".

