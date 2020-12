Kościół uruchamia stronę dla skrzywdzonych seksualnie

Ruszyła strona zgloskrzywde.pl, zawierająca informacje pomocne osobom, które zostały skrzywdzone w sferze seksualnej w dzieciństwie lub młodości albo mają wiedzę o krzywdzie czy zaniedbaniu w wyjaśnianiu sprawy w Kościele.

Gdzie uzyskać wsparcie przed oficjalnym zgłoszeniem krzywdy? Komu zgłosić wykorzystanie seksualne w Kościele? Jakie są obowiązki osoby, która wie o krzywdzie w Kościele? – odpowiedź między innymi na te pytania znajdziemy na stronie zgloskrzywde.pl. To prosty poradnik online dla osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w okresie małoletności lub posiadających informację o takim przestępstwie, przygotowany przez Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.

Strona nie tylko w jasny i przejrzysty sposób prezentuje dane kontaktowe do delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży w diecezjach i zakonach, którzy odpowiedzialni są za przyjmowanie zgłoszeń osób pokrzywdzonych, bądź duszpasterzy, u których można szukać wsparcia duchowego. Zawiera też szereg pomocnych informacji. – Zamieszczony na stronie katalog praw osób pokrzywdzonych zbiera informacje, o których niekiedy pokrzywdzeni nie wiedzą. Na przykład o tym, że mogą spotkać się z delegatem poza terenem instytucji kościelnej, a w czynnościach wyjaśniających i procesowych, może im towarzyszyć wybrana osoba zaufana – wyjaśnia Marta Titaniec z zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP.

Zgloskrzywde.pl przypomina też o obowiązkach osoby, która wie o popełnieniu, przygotowaniu lub usiłowaniu popełnienia czynów zabronionych. Brak zawiadomienia odpowiednich służb (prokuratury lub Policji) o wykorzystaniu seksualnym osoby małoletniej do lat 15, zgodnie z art. 240 § 1 Kodeksu Karnego podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. – Prawo kościelne jest bardziej restrykcyjne niż prawo świeckie i uznaje za przestępstwo jakąkolwiek czynność seksualną duchownego względem osoby małoletniej do ukończenia 18 roku życia oraz względem osoby z upośledzeniem umysłowym lub z chorobami psychicznymi. Dlatego ważne jest zgłaszanie przestępstw również do przedstawicieli Kościoła – zwraca uwagę ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. I dodaje, że każda osoba duchowna lub konsekrowana jest zobowiązana do zgłoszenia powyższych przestępstw odpowiedniej władzy kościelnej.

Na stronie zgloskrzywde.pl są także informacje, gdzie należy zgłosić zaniedbanie ochrony małoletnich w Kościele. – Z myślą o osobach, które próbowały zgłosić krzywdę, ale napotkały na jakieś trudności w jej zgłoszeniu w Kościele, uruchomiliśmy odrębny adres e-mail: zgloskrzywde@fsj.org.pl. Uwagi do kościelnego systemu zgłoszenia i pomocy pokrzywdzonym można też zgłaszać telefonicznie. Od 1 grudnia br. przedstawiciel Fundacji dyżuruje przy telefonie we wtorki przed południem i w czwartki w godzinach wieczornych – informuje ks. Grzegorz Strzelczyk z zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie zgloskrzywde.pl.

Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski jest dziełem pomocy i wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie lub młodości we wspólnocie Kościoła. W miarę możliwości fundacja przez swą działalność chce również wspierać skrzywdzonych seksualnie przez osoby niezwiązane instytucjonalnie z Kościołem. Powołana decyzją 384. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (8 października 2019 r.), Fundacja Świętego Józefa rozpoczęła działalność na początku 2020 roku.

Czytaj także:

Bp Schneider: Dla mnie to grzech ludzi KościołaCzytaj także:

Kard. Pell opowiada o pobycie w więzieniu