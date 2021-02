Kard. Turkson o współpracy Watykanu i Rady na rzecz Inkluzywnego Kapitalizmu

Na pytanie dziennikarza "National Catholic Register" o współpracę Papieża z Radą na rzecz Inkluzywnego Kapitalizmu kardynał powiedział"

"Grupa ta napisała list do Papieża, zapraszając go, aby był ich moralnym przewodnikiem. Papież przekazał list sekretarzowi stanu, i poprosił tę dykasterię by zaangażowała się w sprawę w imieniu Ojca Świętego. Tak więc zaangażowanie dykasterii z grupą "kapitalizmu inkluzywnego" ma na celu jedynie spełnienie jej życzenia, które, jak sądzę, zostało nam przekazane jako swego rodzaju mandat. W ten sposób zaangażowaliśmy się w tę grupę, zapewniając jej moralne wskazówki od Ojca Świętego".

Na pytanie, czy w ramach pracy grupy przedstawiciele Kościoła mówią o konieczności budowania ładu społecznego na Chrystusie kard. Turkson odparł:

"Kiedy angażujemy się w rozmowę z takimi grupami, nie chodzi o narzucanie im religii; a jeśli przekonujemy do religii, przyjmuje to formę przekonywania do społecznej nauki Kościoła, w ramach której wiara już nawiązała dialog z rozumem i różnymi naukami przyrodniczymi i sformułowała podstawowe wspólne zasady godności człowieka, dobra wspólnego i to wszystko. Celem nie jest sprowokowanie nawrócenia u każdego, doprowadzenie każdego do wiary. Chodzi raczej o kwestię naszego wspólnego człowieczeństwa i tego, jak możemy zaangażować różne instytucje w jego promocję."

NCR zapytał także czy problemem nie ateistyczny charakter grupy na rzecz inkluzywnego kapitalizmu.

"Tak, może to być utopia; ale dla nas nie byłoby to utopią, gdyby było zakorzenione w Bogu. Kiedy przyszłość jest zakorzeniona w Bogu lub w łasce, nie może to być utopijny dialog. [...] Nasz dyskurs jest zakorzeniony w łasce Bożej, dzięki której możemy ulepszyć i przekształcić naturę. To radykalna różnica między naszym a ich podejściem."

Rada na rzecz Inkluzywnego Kapitalizmu jest inicjatywą Lynn Forester de Rothschild oraz ponad stu potężnych inwestorów globalnych na rzecz "prawdziwej zmiany systemu" ekonomicznego.

