Papież Franciszek: Przeżyjcie Wielki Post z miłością

Papież Franciszek zachęcił katolików do praktykowania działalności charytatywnej podczas Wielkiego Postu w tym roku, szczególnie poprzez opiekę nad osobami dotkniętymi pandemią koronawirusa.

W swoim orędziu na Wielki Post 2021 r. Papież wzywa nas, aby "przeżywać Wielki Post z miłością", która "raduje się, widząc, jak inni wzrastają".

"Przeżywanie Wielkiego Postu z miłością oznacza opiekę nad tymi, którzy cierpią lub czują się opuszczeni i przerażeni z powodu pandemii COVID-19. W tych dniach głębokiej niepewności co do przyszłości pamiętajmy o słowie Pana skierowanym do Sługi: "Nie bój się, bo cię odkupiłem" (Izajasz 43:1). Okazywać miłość możemy wypowiadając słowa otuchy i pomagając innym zrozumieć, że Bóg kocha ich jako synów i córki" – napisał papież Franciszek w przesłaniu opublikowanym 12 lutego.

Papież podkreślił, że nawet niewielka ilość jałmużny ofiarowana z "radością i prostotą" może się rozmnożyć, podobnie jak chleby "błogosławione, łamane i dane przez Jezusa uczniom, aby rozdawali tłumowi".

"Miłość jest darem, który nadaje sens naszemu życiu. Pozwala nam traktować potrzebujących jak członków własnej rodziny, przyjaciół, braci lub siostry. Mała kwota, jeśli zostanie podana z miłością, nigdy się nie kończy, ale staje się źródłem życia i szczęścia" – powiedział Ojciec Święty.

Wielki Post zaczyna się już w nadchodzącym tygodniu w Środę Popielcową.

