Abp Gądecki apeluje do księży. "Dla nikogo nie powinno zabraknąć odpowiedniej opieki duchowej"

Abp Stanisław Gądecki zwrócił uwagę, że Wielki Post, czas przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, jest szczególnym okresem w życiu chrześcijan

"Wielki Post to czas nawrócenia i przygotowania na obchody Świąt Wielkiej Nocy - Świąt zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Nadzieja płynąca z wiary w zmartwychwstanie pomaga nam przetrwać najsmutniejsze dni i największe tragedie, czas lęku i beznadziei, a jednocześnie zachęca nas do poszukiwania i realizacji woli Bożej w naszym życiu" – napisał arcybiskup.

Przypomniał o niezbędności posługi kapłańskiej dla wiernych, a co za tym idzie potrzebie zaangażowania księży w swoje powołanie.

"Dla nikogo nie powinno zabraknąć odpowiedniej opieki duchowej. Zachęcam duszpasterzy do gorliwej posługi w konfesjonale; do dostosowania rytmu spowiedzi do aktualnych możliwości i potrzeb wiernych oraz przepisów sanitarnych; do tworzenia wiernym możliwości uczestniczenia w rekolekcjach parafialnych i wspólnotowych, czy to w formie zdalnej, czy stacjonarnej" – napisał w apelu metropolita poznański.

Duchowny zwrócił się także do wiernych by pandemia nie była przyczyną osłabienia życia duchowego.

"Wszystkich wiernych proszę o jak najobfitsze czerpanie z wielkopostnych praktyk tj. postu, modlitwy i jałmużny oraz innych form pobożności, w tym nabożeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i innych. Niech trudny czas - jaki przeżywamy już od ponad roku - nie osłabi naszej gorliwości, ale stanie się impulsem do rozwoju naszej ufności i wiary w Zmartwychwstałego Pana" – zakończył arcybiskup.

