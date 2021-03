Zamach bombowy na katolicką katedrę w Indonezji

Do eksplozji doszło 28 marca przed katedrą Najświętszego Serca Jezusowego w Makassar, stolicy prowincji South Sulawesi, gdy wierni opuszczali katedrę na początku Wielkiego Tygodnia.

Wstępne raporty mówiły, że co najmniej dziesięciu wiernych zostało rannych w wyniku wybuchu w katedrze archidiecezji Makassar.

Ks. Wilhelmus Tulak, który odprawił mszę, powiedział, że eksplozja nastąpiła około godziny 10:30 czasu lokalnego.

Ksiądz wyjaśnił, że podejrzany o zamach przyjechał na motocyklu i próbował wejść do katedry, ale został wyrzucony przez ochroniarzy. Inne doniesienia sugerowały, że było dwóch sprawców.

Media podały, że istnieje komórkowe wideo pokazujące części ciała w pobliżu płonącego motocykla przy bramie katedry.

Poinformowano także, że bombardowanie miało miejsce przy bocznym wejściu do katedry.

Media powołują się m.in na burmistrza Makassar Danny'ego Pomanto, który miał powiedzieć, że byłoby znacznie więcej ofiar, gdyby napastnik uderzył w główne wejście.

Makassar jest piątym co do wielkości ośrodkiem miejskim w Indonezji, najbardziej zaludnionym kraju z większością muzułmańską.

To nie pierwsze wydarzenie tego typu w ostatnich latach. Zamachowcy-samobójcy zaatakowali choćby w maju 2018 roku trzy kościoły, w tym kościół Najświętszej Marii Panny Niepokalanej w Surabaya, drugim co do wielkości mieście Indonezji.

