Pakistan: Śmierć lub dożywocie za obrazę Mahometa

Papieska organizacja zwraca uwagę na pilną potrzebę uchylenia ustawy z 1986 roku, przewidującej karę śmierci lub dożywocie za obrazę Mahometa, islamu albo Koranu, która jest notorycznie nadużywana do prześladowania osób podważających ortodoksyjne islamistyczne narracje.

„Według Centrum Sprawiedliwości Społecznej od 1987 roku do grudnia ubiegłego roku co najmniej 1855 osób zostało oskarżonych na podstawie tych przepisów, w tym 200 w samym 2020 roku, co stanowi najwyższą liczbę odnotowaną od czasu wejścia w życie ustawy” – czytamy w portalu Vatican News.

Głównym celem represji są szyici

75 procent osób skazanych na podstawie przepisów o bluźnierstwie to muzułmanie (w tym głównie szyici), którzy ośmielili się wypowiedzieć w sposób niezgodny z obowiązującą wykładnią ortodoksji. Chrześcijanie stanowią 3,5 procenta osób prześladowanych w myśl ustawy.

Najwyższą liczbę przypadków nadużycia przepisów odnotowano w prowincji Pendżab, gdzie w grudniu 2020 roku przebywało 337 osób czekających na wyrok lub skazanych za bluźnierstwo przeciwko religii „Proroka”.

W kwietniu Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą ustawę o bluźnierstwie. „Przepisy dotyczące bluźnierstwa, mimo że nigdy nie doprowadziły do oficjalnych egzekucji, podżegają do nękania osób oskarżonych, przemocy wobec nich, a nawet zabójstw; mając na uwadze, że osoby oskarżone o bluźnierstwo żyją w poczuciu zagrożenia życia niezależnie od wyniku postępowania sądowego” – czytamy w dokumencie.

Dziesiątki zamordowanych „bluźnierców”

Co najmniej 78 osób zostało zabitych po oskarżeniu o „bluźnierstwo”, w tym 42 muzułmanów, 23 chrześcijan i kilkanaście osób z innych grup wyznaniowych.

- Oskarżenia o bluźnierstwo wysuwane są zarówno przeciwko muzułmanom, jak i członkom mniejszości religijnych, jednak, gdy domniemanym sprawcą nie jest wyznawca islamu, oskarżenia te często prowadzą do linczów, ataków tłumu na całe dzielnice i morderstw. Liczba członków mniejszości oskarżonych o bluźnierstwo jest również wysoce nieproporcjonalna do ich udziału w populacji – skomentował dyrektor włoskiego oddziału organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Alessandro Monteduro.

