Abp Cordileone wzywa do modlitwy o nawrócenie spikerki Izby Reprezentantów

Arcybiskup San Francisco, Salvatore Cordileone, kilkukrotnie zabierał głos w sprawie polityków, którzy popierają aborcyjną agendę, a jednocześnie uważają się za katolików, sugerując przy tym nawet możliwość nałożenia ekskomuniki. Byłoby to zgodne zarówno z prawem kanonicznym, jak i obyczajem Kościoła, jednak w dobie obecnego kryzysu praktycznie żaden biskup nie porusza poważnie tej kwestii.

Spór Nancy Pelosi i abp Cordileone o aborcję

Po przegłosowaniu w niższej izbie Kongresu „prawa” do zabijania dzieci nienarodzonych na życzenie, głos zabrał abp Cordileone, twierdząc, że politycy złożyli właśnie „ofiarę z dzieci”. Krytyka hierarchy dotyczyła szczególnie tych kongresmenów, którzy uważają się za katolików, a nawet publiczne przystępują do Komunii Świętej, jak spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, która od początku z pełnym zaangażowaniem promowała aborcyjną ustawę. Tego typu zachowania, jak wskazał abp Cordileone, „można by oczekiwać od gorliwego satanisty, a nie od gorliwego katolika”.

W odpowiedzi na oświadczenia metropolity San Francisco, Nancy Pelosi powiedziała: „Arcybiskup tego obszaru, San Francisco, i ja spieraliśmy się o to, kto powinien decydować [o liczbie i czasie powołania potomstwa]. Wierzę, że Bóg dał nam wolną wolę, aby uhonorować nasze obowiązki”. Wcześniej polityk Partii Demokratycznej mówiła, że sama jest matką kilkorga dzieci, a mimo to popiera „prawo wyboru”, czyli zabicia dziecka we własnym łonie na żądanie.

Arcybiskup San Francisco uznał, że Pelosi „najwyraźniej posiada matczyne serce dla swoich dzieci”, ale nie obejmuje nim wszystkich poczętych dzieci. „Papież Franciszek nazwał aborcję morderstwem, co czyni aborcję odpowiednikiem wynajęcia zabójcy do rozwiązania problemu” – zauważył.

Modlitwa i post za kongresmenów

- Rozwiązaniem dla kobiety w ciąży kryzysowej nie jest przemoc, ale miłość. Proszę, przyłączcie się do mnie w modlitwie różańcowej i poście o nawrócenie matczynego serca spikerki Pelosi, o przyjęcie przez nią dobrodziejstwa i godności ludzkiego życia nie tylko po urodzeniu, ale także w łonie matki – wezwał arcybiskup.

„W tej sprawie potrzebne jest nawrócenie serc większości naszych przedstawicieli w Kongresie, poczynając od przewodniczącej Izby, Nancy Pelosi” – podkreślił duchowny.

