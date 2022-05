Abp Szewczuk: Swoim męczeństwem Ukraina odsłania niegodziwość wroga

– Nasze myśli i modlitwy zwrócone są dziś szczególnie w stronę Mariupola, miasta męczenników i heroicznych obrońców Azowstalu – powiedział duchowny, cytowany przez Katolicką Agencję Informacyjną (KAI).

Hierarcha podkreślił, że wszyscy polegli – zarówno żołnierze, jak i bestialsko zamordowani cywile – są "głosem wołającym do świata o sprawiedliwość".

"Nikczemność oprawców"

– Naszym codziennym cierpieniem ujawniamy nikczemność oprawców, którzy najechali ukraińskie ziemie. Choć ci prześladowcy noszą na swoich mundurach wstążki św. Jerzego i chcą przywłaszczyć sobie zwycięstwo tego wielkiego męczennika. Tymczasem to właśnie on ich dziś demaskuje. Ukraińcy, broniąc swojej ojczyzny, składają na jej ołtarzu swoją czystą miłość. Ta niewinna ofiara to siła, która przyniesie nam zwycięstwo. Jesteśmy przekonani, że wielki męczennik św. Jerzy walczy dziś za Ukrainę, jest po naszej stronie, chce swoją kopią zniszczyć na naszej ziemi pradawnego smoka, który usiłuje spalić nasz naród żywym ogniem. Św. Jerzy jest z nami, odniesiemy zwycięstwo razem z nim. Boże, błogosław Ukrainę! Daj znam zwycięstwo nad niegodziwym wrogiem. Pozwól narodowi ukraińskiemu zdemaskować niegodziwość swojego oprawcy, a swoim czystym poświęceniem głosić chwałę zmartwychwstałego Zbawiciela – mówił abp Szewczuk.

Wstążka św. Jerzego jest na Ukrainie traktowana jako symbol aneksji Krymu oraz obecnej inwazji. Przed wojną jej produkowanie i noszenie było zagrożone mandatem. Władimir Putin regularnie pojawia się z wpiętą w klapę marynarki czarno-pomarańczową wstążką. Rozdaje się je także na moskiewskich ulicach przed Dniem Zwycięstwa, upamiętniającym zakończenie II wojny światowej, który w Rosji obchodzony jest 9 maja. Żołnierze mają je wpięte w mundury podczas defilad.

