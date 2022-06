Myszka Miki ubrana w kolory LGBT. Disney oferuje nową kolekcję dla dzieci

Walt Disney Company to obecnie jedna z największych firm rozrywkowych dla dzieci. Od 14 czerwca w Polsce dostępny jest serwis streamingowy Disney+. Wcześniej informowano, że Disney popiera aborcję i operację tzw. zmiany płci. Teraz przyszedł czas na zabawki w kolorach LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych). W sieci Walmart w Meksyku pojawił się model kultowej Myszki Miki w kolorach tęczy). Nie mogło zabraknąć również "tęczowej" Minnie.

Obie lalki mają wiele tęczowych elementów: okulary przeciwsłoneczne, buty, fragmenty na ubrankach. A wszystko to w opakowaniu "Disney Pride Collection". Tęczowa Myszka Miki to model wypuszczony z okazji "Pride Month", czyli miesiąc "dumy" świętowany przez środowiska LGBT w czerwcu.

Disney wspiera Pride Month

Rozrywkowy gigant poinformował na stronie internetowej, że "Walt Disney Company przekaże wszystkie dochody z kolekcji Disney Pride do 30 czerwca 2022 r., aby wesprzeć młodzież LGBTQIA+ i jej rodziny". Akronim LGBTQIA oznacza także osoby interseksualne i aseksualne. Jak zauważa portal ACI Prensa, pojęcia te są związane z ideologią gender, który promuje płeć, jako kwestię społeczno-kulturową, a nie biologiczną.

Zdaniem profesora Uniwersytetu Panamericana w Meksyku o. Arroyo "katolik nie powinien obchodzić miesiąca dumy gejowskiej". – Nie możemy być naiwni. Wiele z tych obchodów dumy gejowskiej, takich jak parady, cechuje silna treść antyreligijna, przeciwna Kościołowi, Biblii i samemu Bogu – ocenił duchowny.

Z kolei jeden z kolumbijskich księży Fray Nelson Medina wskazał, że choć osobom homoseksualnym należy się szacunek to "nie jest właściwe zmuszanie się do zgadzania się z ich praktykami seksualnymi, które są naganne i nie do pogodzenia z naszą wiarą chrześcijańską i katolicką". – Po stronie prawdziwych motywacji stojących za dniem lub miesiącem "dumy", odpowiedź brzmi, że żaden chrześcijanin nie ma tam nic do wspierania – zaznaczył kapłan.

