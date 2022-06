Sytuacja trudna i beznadziejna? Przeczytaj o skuteczności modlitwy do św. Rity

Św. Rita cieszy się popularnością wśród osób, które poszukują wsparcia w sytuacjach po ludzku trudnych i beznadziejnych. Liczne świadectwa wskazują, że modlitwa do św. Rity jest niezwykle skuteczna, a jej wstawiennictwo wyprasza wiernym wiele łask. Sprawdź, w jakich sprawach zwracać się do św. Rity w modlitwie.

Św. Rita z Cascii – życiorys

Św. Rita z Cascii żyła na przełomie XIV i XV wieku. Przyszła na świat jako Margherita Lotti w 1381 roku (Rita jest zdrobnieniem od jej prawdziwego imienia). Urodziła się w Roccaporenie w gminie Cascia we Włoszech. Była jedynaczką.

Rita jako dziecko była bardzo posłuszna rodzicom, nie stwarzała problemów wychowawczych. W wieku 14 lat, mimo pragnienia wstąpienia do zakonu, Rita została wydana za mąż. Paolo Mancini miał trudny charakter, jednak pod wpływem żony, z biegiem lat zaczął łagodnieć. Małżeństwo miało dwóch synów bliźniaków.

W 1413 roku mąż Rity został zamordowany. Synowie chcieli pomścić śmierć swojego ojca, zgodnie z włoskim prawem wendety. Rita prosiła Boga, by zabrał ich z tego świata, zanim staną się zabójcami. Tak się stało. Synowie zmarli na zarazę, kilka miesięcy po śmierci Paolo Manciniego. Po śmierci synów Rita postanowiła wstąpić do zakonu. Trzykrotnie prosiła o przyjęcie do zakonu augustianek św. Marii Magdaleny w Cascii. Za każdym razem jej odmawiano.

Według legendy wstąpienie Rity do zakonu miało charakter cudowny. Podczas snu Rita miała zostać zaniesiona do klasztoru przez św. Jana Chrzciciela i św. Augustyna. Siostry, które zastały ją rano w klasztornym kościele, uznały w tym zdarzeniu wolę Boga, ponieważ Rita nie mogła w naturalny sposób dostać się do kościoła przez zamkniętą furtę.

W życiu zakonnym Rita odznaczała się niezwykłą łagodnością. Przyjmowała na siebie wielkie umartwienia: trzy razy dziennie się biczowała, nosiła włosienicę oraz pościła o chlebie i wodzie przez trzy czterdziestodniowe okresy w roku. W 1443 roku podczas Wielkiego Postu Rita otrzymała stygmat w postaci rany na czole. Z rany wydzielał się przykry zapach, dlatego też Rita pozostawała w odosobnieniu, gdzie kontemplowała Mękę Pańską. Przez wiele lat karmiła się jedynie Eucharystią. Na jej życzenie, zimą w ogrodzie zakwitła róża.

Przed śmiercią Jezus Chrystus wyjawił jej kiedy to nastąpi. Odeszła 22 maja 1457 roku, a zakonny dzwon sam ogłosił to wydarzenie

Modlitwa do św. Rity

Cuda za wstawiennictwem św. Rity zaczęto odnotowywać już od momentu jej śmierci. Podczas procesu kanonizacyjnego w 1626 roku tylko w samej Cascii bardzo dokładnie przeanalizowano zapisy na ponad stu tablicach wotywnych. Wszystkie świadczyły o cudach i łaskach otrzymanych za wstawiennictwem św. Rity. Jej pomoc nie ustaje do dnia dzisiejszego. Z całego świata wciąż napływają wiadomości o łaskach wypraszanych za jej wstawiennictwem, a ich lista jest wręcz niemożliwa do zliczenia.

Przez lata kultu św. Rity, wierni polecali swojej patronce coraz więcej trudnych spraw. Wśród najpopularniejszych modlitw do św. Rity niewątpliwie znajduje się litania do św. Rity, ale też modlitwa w sprawach trudnych i beznadziejnych. Jednak to nie wszystkie modlitwy do tej świętej. Wierni odmawiają również nowennę do św. Rity.

Wielowiekowa tradycja i kult do tej włoskiej świętej pozwoliły na powstanie wielu wersji modlitwy do św. Rity. Oto przykładowa:

Święta Rito, posłuszna córko swoim rodzicom, kochająca małżonko gwałtownego męża, cierpliwa matko dwojga trudnych dzieci, dobrotliwie wyrozumiała współsiostro w klasztornej wspólnocie, cudowna współtowarzyszko cierpień ukochanego Pana. Ty znasz ludzi oraz ich nędzę. Ty wiesz także o palących troskach mego niespokojnego serca. Bezgraniczna ufność w moc Twego orędownictwa prowadzi mnie do Ciebie. Pomogłaś niezliczonym ludziom. W rozpaczliwych i prawie beznadziejnych wypadkach byłaś ostatnią ucieczką dla proszących Cię z wiarą. Nie opuszczaj mnie także w mojej wielkiej potrzebie..... (wymienić ją). Ty doświadczyłaś wielu cierpień i stałaś się godną nosić na swym czole ranę cierniowej korony. Dopomóż mi także iść moją drogą, i nieść mój krzyż razem z Chrystusem, aby zaprowadził mnie do nieba. Amen.

Litania do św. Rity

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami.

Święty Józefie,

Święty Augustynie,

Święta Moniko,

Święta Rito,

Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,

Pocieszycielko zasmuconych,

Obrono i ucieczko opuszczonych,

Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,

Przykładzie łagodności i pokory,

Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,

Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,

Ozdobo zakonu augustiańskiego,

Różo miłości,

Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,

Oblubienico Jezusa cierpiącego,

Święta Rito, cierniem z korony Jezusa zraniona,

Święta Rito, raną na czole ozdobiona,

Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą,

Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,

Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,

Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,

Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,

Abyśmy się wyrzekli miłości własnej, uproś nam, św. Rito.

Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,

Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,

Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,

Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali,

Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,

Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,

Abyśmy Twoje cnoty naśladowali,

We wszystkich prośbach, wspomagaj nas, św. Rito.

We wszystkich niebezpieczeństwach,

We wszystkich potrzebach i uciskach,

W każdym smutku i przeciwności,

W krzyżu i cierpieniu,

W godzinę śmierci,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami święta Rito.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Modlitwa do św. Rity w sprawach trudnych i beznadziejnych

Boże, Ty w swej miłości i dobroci pozwalasz świętej Ricie wstawiać się za nami w najtrudniejszych sytuacjach naszego życia. Przed Tobą klękam, najlepszy Ojcze, będąc w takiej sytuacji i wraz ze świętą Ritą proszę o Twoją łaskę.

Święta Rito, w czasie ziemskiego życia poznałaś, co to cierpienie, trud i ciężar trosk. Wiesz, jak trudno jest nieść codzienny krzyż odpowiedzialności, obawy o najbliższych, niezrozumienia i samotności. Dlatego proś ze mną, święta Rito, o siłę w dźwiganiu mojego krzyża z Chrystusem. A jeśli taka jest wola Boża, wybłagaj mi łaskę, o którą dzisiaj szczególnie proszę, abym tobie dziękując i ciebie chwaląc, wraz z tobą wielbił nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.

albo:

O potężna i sławna święta Rito, oto u Twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy zwraca się do Ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc Ciebie wybieram sobie, święta Rito, ponieważ Ty właśnie jesteś niezrównaną świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.



O droga święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę... (wymienić ją). Nie pozwól mi odejść od Ciebie, nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez Ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby On odrzucić Twą prośbę i nie wysłuchać jej?



Cała moja nadzieja jest więc w Tobie i za Twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzucona. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć Twego serca i wielką potęgę Twego wstawiennictwa.



O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica święta Rita.



O tak, za wierność, jaką święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś Jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić Jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.



A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki świętej Rity, aby łaska, o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen.



Modlitwa do św. Rity o łaskę zdrowia

Boże Ty jesteś Dawcą Życia, w Tobie „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. Do Ciebie przychodzę dzisiaj, Ciebie Panie błagam o łaskę zdrowia dla ciężko chorego (wymieniamy imię chorego). Proszę o to, świadom(a) mojej niedogodności i grzeszności. Twojej woli poddaję się całkowicie. Twoją wolę przyjmuję, bo Ty Boże najlepiej wiesz, co dla nas jest najlepsze. Twoim dzieckiem jestem Panie i dlatego Ciebie Najlepszy Ojcze ośmielam się prosić. Czynię to przez wstawiennictwo św. Rity – patronki spraw po ludzku beznadziejnych.

Św. Rito, ufam, ze to Bóg sam chce, abyś była dla nas wsparciem, opiekunką i obroną. Tobie zawierzam chorego (ą) (wymieniamy imię chorego). Ciebie błagam o wstawiennictwo przed Bożym tronem w jego (jej) intencjach. Jeśli jest taka wola Najwyższego, niech odzyska zdrowie. Proś wraz ze mną św. Rito, aby Bóg pozwolił mu (jej), żyć na większą chwałę Boga i pożytek bliźnich.

Święta Rito, módl się za nami.

Codzienna modlitwa do św. Rity

Święta Rito, która każdego dnia wiernie wypełniałaś swoje powołanie, proszę Cię, wstawiaj się za mną, abym potrafił(a) odkrywać Boże piękno i dar w monotonii codzienności. Wyproś mi łaskę dobrego przeżycia dzisiejszego dnia, abym przyjmował(a) wszystko, co mnie przybliża do Boga, odrzucał(a) to, co mnie od Niego oddala, i abym potrafił(a) odróżniać jedne rzeczy od drugich. Pomóż mi podejmować mądre decyzje, bądź ze mną i wspieraj w trudach, abym dziś i każdego dnia przygotowywał(a) się do przyjęcia Ojczyzny Niebieskiej, gdzie spotkam się z Bogiem, Tobą i wszystkimi świętymi. Amen.

Obranie św. Rity za patronkę

Chwalebna św. Rito, obieram sobie ciebie dzisiaj za szczególną moją patronkę i orędowniczkę. Przedstawiam tobie moje wszystkie potrzeby duchowe i materialne, a ty jak kochająca matka otwórz swoje serce na moje modlitwy.

Łaska Boża niech uczyni mnie podobną do ciebie w miłości do Jezusa Ukrzyżowanego. Uproś dla mnie łaskę naśladowania wszystkich twoich cnót w dystansie do świata, do jego złudnych dóbr i przyjemności oraz w miłości do Boga i bliźniego. Uproś dla mnie: posłuszeństwo, czystość, pokorę, cierpliwość i ducha godzenia się z wolą Bożą.

Niech będą dla ciebie również ważne moje potrzeby materialne. Spraw, aby Bóg obdarzał mnie tym, co jest mi konieczne, by dotrwać w Jego łasce aż do śmierci; a jeśli to podoba się Najwyższemu, uproś mi wszystkie te dobra materialne, które mogą być dla mnie pożyteczne.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Modlitwa do św. Rity narzeczonych o piękną rodzinę

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za miłość, która zakwitła między nami, zaręczonymi. Dziękuję Ci za Twoją czułość i troskliwość wobec nas. Pomóż nam, za przykładem św. Rity, żyć razem w radości i wzajemnym wspieraniu się. Błogosław nam i naszym zamiarom, abyśmy mogli stać się szczęśliwą i zjednoczoną rodziną. Obdarzaj, Panie, nasze rodziny zaufaniem i pomóż nam w dokonywanych przez nas wyborach. A Ty, święta Rito, patronko rodziny, wyproś dla nas u Boga zdrowie i czuwaj zawsze nad naszą miłością i szczęściem. Amen.



Modlitwa do św. Rity za dziecko

Św. Rito, która wiesz czym jest macierzyństwo i której tak bardzo zależało na dobru swoich dzieci. Proszę Cię, wstawiaj się za moimi dziećmi u Boga w niebie. Wypraszaj im łaski potrzebne do dobrego życia, nawrócenia i odkrycia najgłębszego sensu dla którego Bóg ich stworzył.

Niech Twe wstawiennictwo przed Bożym majestatem wyjedna im mądrość do podejmowania właściwych decyzji i odwagę w ich realizacji, niech chroni ich przed złem i bezpiecznie doprowadzi do nieba. Amen.

Modlitwa do św. Rity o dobrą żonę

Święta Rito, Ty byłaś wierną żoną i matką, proszę, wyjednaj mi u Boga łaskę dobrej żony, abym mógł stworzyć piękną i szczęśliwą rodzinę, w której razem z żoną i dziećmi będziemy zbliżać się do Boga i siebie nawzajem.

Pomóż mi każdego dnia dojrzewać do tego, aby stać się dobrym mężem i ojcem; pomóż wzrastać w cierpliwości, abym umiał czekać na właściwą osobę, ale też i robił to, co mogę, aby ją spotkać. Amen.

Modlitwa do św. Rity o dobrego męża

Święta Rito, Ty byłaś wierną żoną i matką, proszę, wyjednaj mi u Boga łaskę dobrego męża, abym mogła stworzyć piękną i szczęśliwą rodzinę, w której razem z mężem i dziećmi będziemy zbliżać się do Boga i siebie nawzajem.

Pomóż mi każdego dnia dojrzewać do tego, aby stać się dobrą żoną i matką; pomóż wzrastać w cierpliwości, abym umiała czekać na właściwą osobę, ale też i robiła to, co mogę, aby ją spotkać. Amen.

Modlitwa do św. Rity o pokój w rodzinie

Boże, Sprawco pokoju i Stróżu miłosierdzia, zwróć swoje oczy na naszą rodzinę. Ty widzisz, Panie, jak jest poróżniona i jak wiele w niej niepokoju. Zmiłuj się nad nami i spraw, aby powrócił pokój do naszej rodziny, bo gdy Ty nam go nie udzielisz, nikt inny nie będzie mógł nas nim obdarzyć.

O Jezu, Królu Pokoju, wysłuchaj nas przez zasługi Twojej świętej Matki, Królowej Pokoju, i przez zasługi Twojej wiernej służebnicy, świętej Rity, którą ubogaciłeś tak wielkim miłosierdziem i dobrocią, że stała się aniołem pokoju niosąc go wszędzie tam, gdziekolwiek widziała niezgodę. Ty, droga Święta, wyproś dla nas tę łaskę od Pana, a my będziemy wychwalać twoją opiekę w każdej potrzebie naszego życia. Amen.

Modlitwa małżonki do św. Rity

O św. Rito, ty będąc posłuszna rodzicom zgodziłaś się na stan małżeński i stałaś się prawdziwym wzorem małżonki chrześcijańskiej. Oto staję przed tobą, by otworzyć me serce, które potrzebuje pomocy Boga i twojej opieki.

Ty, któraś przez wiele lat cierpiała niezasłużenie w życiu małżeńskim, uproś dla mnie u Pana potrzebną mi siłę, abym mogła być wierna Bogu i mojemu mężowi. Zaopiekuj się nami, uświęcaj naszą pracą, błogosław każdy nasz zamiar, aby wszystko było na chwałę Boga i dla naszego dobra.

Niech nic nigdy nie zniszczy naszej zgody. Niech dom nasz będzie obdarzony pomyślnością, niech go strzegą aniołowie pokoju, niech nie będzie nim nieporozumień, lecz niech króluje miłość. Przedstaw Panu tę modlitwę, o św. Rito i spraw, abyśmy, ja i mój mąż pewnego dnia mogli chwalić Boga w niebie. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Modlitwa matki do św. Rity

O Niepokalana Dziewico, Ty, która jesteś Matką Jezusa i moją, przez miłość św. Rity spójrz na mnie ponoszącą słodką i ważną odpowiedzialność matki. Tobie, o Maryjo, polecam moje dzieci, które tak bardzo kocham, dla których tak bardzo cierpiałam i za które odpowiadam przed Twoim Boskim Synem.

Naucz mnie prowadzić je tak, jak to czyniła św. Rita, po pewnej drodze prowadzącej do Boga. Spraw, abym była pełna czułości, ale bez słabości, silna, ale bez surowości. Uproś dla mnie tę cierpliwość, która nigdy się nie kończy, wszystko znosi, gdyż ma jako ostateczny cel zbawienie moich dzieci.

Matko Boża, pomóż mi w tym trudnym zadaniu! Uformuj moje serce na podobieństwo Twojego serca i spraw, aby moje dzieci widziały we mnie odblask Twoich cnót, abym umiała je nauczyć kochać Ciebie i służenia Tobie na tej ziemi, byśmy kiedyś mogli znaleźć się w niebie wychwalając Cię i błogosławiąc. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Modlitwa do św. Rity o poddanie się woli Bożej

Przemożna Orędowniczko u Boga, Święta Rito, jaśniejąca gwiazdo świętego katolickiego Kościoła, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatana, pociecho chorych i ubogich, podziwie świętych, wzorze świętości dla wszystkich stanów, wybrana oblubienico Jezusa Chrystusa, świętymi bliznami naznaczona i świętym cierniem przeszyta, proszę Cię, wyjednaj mi u Boga zupełne poddanie się woli Bożej we wszystkich przeciwnościach życia i dar rozpamiętywania Męki Bolesnej Pana naszego Jezusa Chrystusa z taką pobożnością, z jaką ty u Króla w cierniowej koronie w duchu patrzyłaś. Wyjednaj mi u Boga, bym umiał za moje grzeszne życie odpokutować, odpuszczenia grzechów dostąpić, a potem mógł z Tobą Boga oglądać na wieki. Amen.



Modlitwa dziękczynna do św. Rity za wysłuchanie prośby

Najlepszy Ojcze, Ty jesteś dawcą wszelkich łask. Klękam przed Tobą, jak kiedyś klęczałem(am) prosząc o wysłuchanie moich próśb zanoszonych przez wstawiennictwo św. Rity. Bądź uwielbiony Panie w św. Ricie. Bądź uwielbiony w Jej skutecznym wstawiennictwie za mną u Ciebie.

Święta Rito, prosiłem(am) o Twoją pomoc, o Twoją opiekę i o modlitwę przed Bożym tronem w mej potrzebie. Dziś dziękując Bogu za wysłuchanie mojej i Twojej prośby, dziękuje św. Rito także Tobie za twą obecność przy mnie w najtrudniejszych chwilach, za wsparcie i skuteczne wstawiennictwo. Bądź przy mnie zawsze, pomagaj mi kroczyć drogą zbawienia i wspieraj w każdej chwili mego życia. Amen.

Czytaj też:

Abp Szewczuk apeluje: Wspólnie zakończmy to piekłoCzytaj też:

Duchowa misja Polaków. "Twych prawd pilnuję"