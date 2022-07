Wiceprezydent USA Kamala Harris uważa, że aborcja jest zgodna z religią

W weekend wiceprezydent Stanów Zjednoczonych po raz kolejny wypowiedziała się w kwestii zabijania dzieci nienarodzonych. Tym razem posunęła się do dehumanizacji nienarodzonych, twierdząc, że nie są one "prawdziwymi istotami ludzkimi". Kamala Harris uważa ponadto, że popieranie aborcji jest całkowicie zgodne z wiarą chrześcijańską.

Zdaniem wiceprezydent USA "wspieranie zdolności kobiety, nie jej rządu, ale jej, do podjęcia decyzji nie wymaga od nikogo porzucenia swojej wiary lub przekonań. Wymaga to tylko od nas zgody, aby rząd nie podejmował tej decyzji za kobietę".

Podczas konwencji Krajowego Stowarzyszenia na rzecz Popierania Ludności Kolorowej (NAACP) Harris porównała aborcję do niewolnictwa. – Nasz kraj ma historię zgłaszania roszczeń do ludzkich ciał – mówiła amerykańska wiceprezydent.

Krytyka słów Kamali Harris

Do słów Kamali Harris odniósł się między innymi duchowny katolicki. "Kościół wyraźnie naucza, że rząd ma za zadanie bronić ludzkiego życia. To obejmuje życie od poczęcia. Jan Paweł II jasno określił to w Evangelium Vitae w odniesieniu do aborcji. Jeśli ktoś temu zaprzecza, sprzeciwia się nauczaniu katolickiemu – powiedział w rozmowie z Catholic News Agency o. Matthew Schneider.

Z kolei kierownik Katedry Studiów Konstytucyjnych im. Antonina Scalii w Centrum Etyki i Polityki Publicznej w Waszyngtonie Ed Whelan na Twitterze ocenił stanowisko Harris jako "oburzające". "Kamala Harris nie ma prawa wykorzystywać swojego stanowiska rządowego do informowania Amerykanów, w jaki sposób ich wiara powinna kształtować ich poglądy na ochronę prawną nienarodzonych" – podkreślił.

