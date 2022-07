Panafrykański Kongres Teologiczny: Kobiety muszą mieć wkład w procesy decyzyjne w Kościele

Trwa Panafrykański Kongres Teologiczny. Podczas spotkania poruszono m.in. temat kobiet w Kościele, a także ich roli w procesie synodalnym. – Nie mamy pytać, czy włączyć kobiety do rozmowy, bo Synod już na to odpowiedział. Teraz trzeba uczyć się praktycznego działania – wskazała członek Kongresu teolog Nora Nonterah z Ghany.

Nonterah: Nie pytamy "czy", pytamy "jak"

Zdaniem wykładowczyni Uniwersytetu Kumasi w Ghanie, istnieje konieczność, by wspólnie szukać sposobów praktycznego wykorzystania wkładu i mądrości kobiet w misji Kościoła. Nonterah podkreśliła, że jeśli Synod ma oznaczać styl działania Kościoła, który charakteryzuje się słuchaniem wszystkich, to, jak wskazała teolog, nie będzie to możliwe bez kobiet.

– Kobiety muszą siedzieć przy stole na równi ze wszystkimi i rozmawiać. To musi utrwalić się w świadomości pasterzy – mówiła Nora Nonterah. Zwracała uwagę, że kobiety powinny mieć wpływ na procesy decyzyjne, jakie dokonywane są w Kościele.

– Choć na pewno będzie procesem uwzględnianie kobiet w praktyce życia Kościoła, to przykład idzie z góry: Franciszek włączył kobiety do Dykasterii ds. Biskupów. Lokalne Kościoły muszą się od niego uczyć pragmatycznego działania. Dlatego z moim kolegą teologiem zaproponowaliśmy praktyczne sposoby, by rozwijać w społeczeństwie myślenie w duchu Soboru Watykańskiego i powszechnego kapłaństwa, w które wszyscy ochrzczeni są włączeni. Wszyscy, więc także kobiety – mówiła teolog.

Nonterah przyznała, że nie jest to rozumiane przez wszystkich w Kościele. Zaapelowała o działania, które pozwolą lepiej zrozumieć Sobór Watykański II i jego naukę.

Czytaj też:

Pierwsza taka decyzja Watykanu. Papież Franciszek wybrał trzy kobietyCzytaj też:

Dogmat w Kościele katolickim. Co to jest i czemu służy?