Abp Szewczuk: W imieniu świata walczymy o godność człowieka

Rosjanie wycofują się z Chersonia. Jak podają miejscowe władze, większość rosyjskiego dowództwa opuściła już miasto. Armia Federacji Rosyjskiej została odcięta od zaopatrzenia na Ukrainie, ma bardzo niskie morale, a wojskowi nie wierzą, że Rosji uda się zrealizować zaplanowane cele. Wciąż trwają jednak ostrzały ukraińskich miast. – Wróg atakuje nawet szkoły, które przygotowują się do inauguracji roku – powiedział w codziennym orędziu abp Szewczuk, cytowany w poniedziałek przez Katolicką Agencję Informacyjną (KAI).

Szewczuk: Ukraina zadziwia świat

Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików podkreślił w nowym wystąpieniu, że "Ukraina zadziwia świat nie tylko męstwem na froncie, ale i człowieczeństwem wobec wroga oraz każdego, kto potrzebuje pomocy". – Nie możemy upodobnić się do okupanta, ponieważ walczymy nie tylko o wolną ojczyznę, ale także w imieniu całego świata o godność człowieka i jego prawo do życia – mówił.

– Kościół naucza, że prawa człowieka nie pochodzą z zewnętrznego źródła, od tej czy innej władzy lub autorytetu. Prawa te wypływają z godności człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, dlatego są uniwersalne, nienaruszalne i niezbywalne. Uniwersalne, ponieważ obejmują każdego człowieka, niezależnie od pochodzenia, rasy, państwowości czy wyznawanej religii – stwierdził abp Szewczuk. – Nienaruszalne, ponieważ wypływają z samej przynależności do rasy ludzkiej. Każdy człowiek, czy jest emigrantem, uchodźcom, jeńcem wojennym czy cywilem, ma takie same nienaruszalne prawa. Są one także niezbywalne, ponieważ nikt z nas nie może przestać być człowiekiem. Żadne okoliczności nie mogą ich nas pozbawić. Niezwykle ważne jest dziś uświadomienie sobie, że każde życie wymaga ochrony i służby. Gdyby taka świadomość zapanowała w świecie, nie byłoby wojen i konfliktów – oznajmił.

