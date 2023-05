80-letni ksiądz pobity koło Radomia. Parafia prosi o pomoc

Radio Plus Radom podało, że do zdarzenia doszło w piątek, 5 maja. O sprawie poinformował dzisiaj ks. Mariusz Wincewicz, proboszcz parafii.

Do pobicia kapłana doszło na wysokości boiska Zespołu Szkół Średnich w Pionkach, od strony Al. Królewskiej. Ks. Leon Czerwiński wracając z posługi od chorych został zaatakowany, przewrócony i pobity przez mężczyznę.

– Ksiądz ubrany w stój duchowny, komżę z bursą z olejem chorych, wracał na plebanię po odwiedzeniu chorych, do których szedł z Najświętszym Sakramentem. Dla sprawcy ten fakt ani to, że atakuje starszą 80-letnią osobę, nie miały znaczenia. Być może zrobił to tylko dlatego, że był to ksiądz, osoba duchowna – przekazał w oświadczeniu ks. Wincewicz.

Ksiądz zaatakowany w biały dzień. Sprawą zajmuje się policja

Całe wydarzenie rozegrało się tuż po godz. 13.00. Po badaniu w szpitalu i zgłoszeniu na policję ks. Leon wraca w domu do sił, choć z widocznymi zewnętrznymi obrażeniami. Obecnie sprawą zajmuje się policja. Ewentualnych świadków parafia prosi o kontakt z miejscową policją.

– Solidaryzując się z ks. Leonem, prosimy Boga o zdrowie dla kapłana oraz nawrócenie i opamiętanie dla sprawcy – apeluje ks. Mariusz Wincewicz.