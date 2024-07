"Zapraszamy za darmo". Znany ksiądz otwiera klubokawiarnię

Ks. Rafał Główczyński znany jest ze swojego kanału na platformie YouTube jako "Ksiądz z osiedla". Właśnie poprzez YouTube przekazał, że otworzył w Warszawie klubokawiarnię. Lokal Cyrk Motyli znajduje się przy ul. Bulwar Flotylii Wiślanej 13/2.

Cyrk motyli

Cyrk motyli – tak nazywa się nowoutworzone miejsce, gdzie spotkać mogą się wszyscy. Nazwa lokalu nawiązuje do filmu z 2009 roku pod tytułem "Cyrk motyli". Główny bohater filmu był niepełnosprawny, ale odzyskał wiarę w siebie. – To miejsce, gdzie osoby w różnym wieku i o różnych poglądach będą mogły się spotkać w atmosferze otwartości i szacunku – podkreśla ks. Główczyński.

Marzeniem kapłana jest, by to miejsce "wydobywało piękno z ludzi" i dawało "trochę uśmiechu i życzliwości" tym, którzy na co dzień są samotni i opuszczeni.

Klubokawiarnia dla wszystkich

Klubokawiarnia będzie czynna cały tydzień w godzinach popołudniowych i wieczornych. – W kawiarni można zjeść dobre włoskie lody, napić się aromatycznej kawy, herbaty lub lemoniady. Obowiązują atrakcyjne ceny – płacisz tyle, ile możesz. Jeżeli cię nie stać, żeby zapłacić – to super, zapraszamy za darmo. A jeśli ktoś chce i ma taką możliwość, żeby nas wesprzeć i zapłacić więcej – to też super – zachęca Ksiądz z osiedla.

Kapłan przekazał również, że w lokalu będą odbywać się imprezy tematyczne. W poniedziałki hasłem przewodnim będzie "eko". Ksiądz zachęca tym samym, by pomagać w sprzątaniu brzegów Wisły. W zamian "może liczyć na coś dobrego" w kawiarni. We wtorki Cyrk motyli zaprasza seniorów. – Od godz. 17 zapraszamy na bale osoby starsze, które czują się samotne. Nieraz słyszałem od seniorek: proszę księdza, nasi kawalerowie dawno nie żyją, niech ksiądz załatwi dla nas kawalerów do tańca. Postanowiłem rozwiązać ten problem i zaprosić do nas panów, którzy mają zasądzone jakieś prace społeczne, żeby poprzez taniec z sympatycznymi starszymi paniami mogli zrobić dla świata coś dobrego – opowiada ks. Główczyński.

W środy pomysłodawca zaprasza singli i osoby samotne. W czwartki – osoby, którym ciężko odnaleźć się w Kościele. – Ktoś jest po rozwodzie, żyje w związku niesakramentalnym i czuje się w swojej parafii wyklęty. Podobnie czują się w kościele osoby homoseksualne. Kiedyś pewien chłopak napisał do mnie, że jest gejem i jest przekonany, że Bóg go za to nienawidzi. W Cyrku Motyli osoby wierzące i niewierzące będą mogły wspólnie z sobą pobyć, porozmawiać w atmosferze otwartości i szacunku. Chcemy skupiać się na tym, co nas łączy, a nie co nas dzieli – podkreśla Ksiądz z osiedla.

W piątki imprezy będą organizowane dla początkujących artystów, zaś w sobotę tematem przewodnim jest brak alkoholu. W niedzielę w klubokawiarni będą mogły spotykać się całe rodziny. – Będą animacje i warsztaty dla dzieciaków i młodzieży, wszystko za free. Zapraszamy zwłaszcza te rodziny, których na co dzień nie stać, żeby razem gdzieś wyjść, zjeść coś dobrego na mieście – zachęca kapłan.

"Z niczego powstało coś niesamowitego"

Ksiądz Rafał Główczyński podkreśla, że nie miał ani lokalu ani środków. Miał tylko wiarę i modlitwę. Wszystko udało się dzięki Panu Bogu i dobrym ludziom, którzy zgłosili się, żeby pomóc. – To miejsce może się utrzymać tylko dzięki dobrym ludziom. Jeśli znajdą się tacy, którzy zechcą pomagać, to się uda, a jeśli nie – po prostu zbankrutujemy – stwierdził Ksiądz z osiedla, odpowiadając na pytanie, w jaki sposób klubokawiarnia się utrzyma.

Czytaj też:

"Za to ks. Olszewski mógłby pozwać PO". Oburzający spot z udziałem GiertychaCzytaj też:

Polski dzwon "Głos Nienarodzonych" trafił do Kazachstanu