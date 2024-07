Doradca Papieża: Kościół jest spójny, nie zmieni swojego stanowiska

W ostatnim czasie ukazał się dokument roboczy Instrumentum laboris na październikową sesję Synodu o synodalności. Zwrócono uwagę, że tegoroczne "narzędzie pracy" nie zawiera kontrowersyjnych treści, jak to było w przypadku Instrumentum laboris z zeszłego roku, który poruszał m.in. takie kwestie jak diakonat kobiet, działalność na rzecz osób LGBTQ czy celibat księży. Jest jednak kontynuacją całego procesu synodalnego, który trwa nieprzerwanie od 2021 roku.

"Kościół jest spójny"

Nowy dokument skomentował doradca papieża Franciszka z Rady Kardynałów kard. Oswald Gracias. "Kościół jest spójny" – podkreślił indyjski hierarcha w kontekście proponowanych zmian. Dodał, że Kościół nie zmieni swojego stanowiska moralnego w kwestii m.in. kapłaństwa kobiet czy małżeństw jednopłciowych.

"Jest jasne, że musimy uznać rolę kobiet, to nie ulega wątpliwości. Będziemy omawiać, w jaki sposób mogą one odegrać większą rolę w Kościele, zwłaszcza w procesach decyzyjnych" – napisał arcybiskup Bombaju w komentarzu opublikowanym przez portal Asia News. Odnosząc się do osób LGBT, wskazał, że "nie odrzucamy ich jako ludzi".

"Na drodze synodalnej mówiliśmy o Kościele inkluzywnym, to znaczy zdolnym przyjąć wszystkich. Papież otoczył szczególną opieką osoby niepełnosprawne, marginalizowane, a także osoby o odmiennej orientacji seksualnej. Niebezpieczeństwo polega na tym, że jeśli wydamy jakieś oświadczenie, niektórzy mogą je zinterpretować tak, jakby Kościół zmieniał swoje stanowisko moralne tylko po to, aby zostać zaakceptowanym przez innych. To nie jest tak. Kościół jest spójny. Ewangelia bardzo jasno określa, czego pragnie nasz Pan" – zaznaczył kard. Gracias.

