Synod. Usunięto ankietę po tym, jak 88 proc. odrzuciło "synodalność"

Na watykańskim koncie Synodu na platformie X przeprowadzono ankietę. Wystartowała ona 26 lipca i miała na celu zbadanie, czy wierni popierają "synodalność".

Synodalność jako droga nawrócenia i reformy?

"Czy wierzysz, że synodalność jako droga nawrócenia i reformy może wzmocnić misję i uczestnictwo wszystkich ochrzczonych?" – brzmiało pytanie Synodu na platformie X.

Ankietowani mogli odpowiadać na pytanie przez 24 godziny. Na krótko przed zakończeniem ankiety liczba oddanych głosów sięgała blisko 7 tys. Blisko 90 proc. odpowiedziało "nie". Co to oznacza? 88 proc. ankietowanych odrzuciło "synodalność".

Synodalność to "zasłona dymna"

Wynik zapewne nie był zadowalający dla promotorów Synodu, ponieważ na krótko po zakończeniu ankiety, została ona usunięta z profilu Synodu na X. Ciche zniknięcie ankiety spotkało się z drwinami internautów. "W imię prawdziwej synodalności, dlaczego usunięto tego tweeta? Jest to sprzeczne ze wszystkim, co papież Franciszek próbował zrobić podczas tej synodalnej podróży synodalności" – czytamy w poście Catholic Sat na X.

twitter

"Ironią jest to, że Kościół nie określa, w co wierzy, poprzez głosowanie powszechne, ale «synodalność» zasadniczo próbuje to zrobić. W rzeczywistości jest to zasłona dymna, ponieważ gdy głosowanie nie idzie w ustalonym kierunku, jest ignorowane" – napisał redaktor naczelny magazynu "Crisis" Eric Sammons na portalu X.

Jak przekazał portal InfoVaticana, podobna ankieta została przeprowadzony również na Facebooku. Wyniki były bardzo podobne. Brak poparcia dla synodalności wyraziło 85-90 proc. ankietowanych. Ankieta i na tym portalu została usunięta, najprawdopodobniej z powodu niesatysfakcjonujących wyników.

Czytaj też:

"Grób Rybaka". Zobacz pierwszy odcinek filmu!Czytaj też:

"Pustosłowie". Paweł Chmielewski o nowym dokumencie nt. synodalności