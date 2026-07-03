Dziecko wjechało autem w procesję. Nie żyje 10 mnichów

Według doniesień medialnych do zdarzenia doszło w czwartek (2 lipca). Grupa 35 mnichów i pięciu świeckich odbywała pielgrzymkę w prowincji Mukdahan w północno-wschodniej części kraju, gdy nagle wjechał w nich pickup.
Chłopiec wziął samochód rodziców
Policja potwierdziła, że 11-latek bez pozwolenia rodziców zabrał samochód i wyjechał nim. Gdy matka chłopca zauważyła brak samochodu, natychmiast skontaktowała się z policją, ale było już za późno – funkcjonariusze nie byli w stanie zatrzymać pojazdu przed wypadkiem.
Prawdopodobnie 11-latek stracił panowanie nad kierownicą i dlatego wjechał w pielgrzymów.
Wypadek w Tajlandii. Wśród ofiar mnisi
Dziesięciu mnichów zmarło z powodu odniesionych obrażeń, a dziesięć innych osób trafiło do szpitala z poważnymi obrażeniami. Dwie osoby są w stanie krytycznym.
W Tajlandii dzieci poniżej dwunastego roku życia nie ponoszą odpowiedzialności karnej.
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