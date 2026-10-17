Nowe informacje o stanie zdrowia papieża. Lekarze zdecydowali

Dr Luigi Carbone i prof. Stefano Margaritora przekazali najnowsze informacje dotyczące przebiegu rekonwalescencji papieża po operacji.

"W świetle wyników badań krwi oraz kontroli radiologicznej klatki piersiowej przeprowadzonych dziś rano, a także po ocenie stanu klinicznego, uznano, że Ojciec Święty może zostać wypisany ze szpitala" – czytamy w watykańskim komunikacie.

Papież przyspieszył operację guza. Znamy powód

Leon XIV specjalnie przyśpieszył operację, aby móc spokojnie pojechać do Urugwaju, Argentyny i Peru, jednak planowany termin podróży, 6-17 listopada, stanął pod znakiem zapytania. Operacja usunięcia złośliwego guza u papieża zakończyła się wprawdzie sukcesem, ale rzuca cień niepewności na najbliższą przyszłość.

"Nikt nie myśli o odwołaniu podróży, ale zarówno w Ameryce Łacińskiej, jak i w Rzymie zaczynają pojawiać się pewne wątpliwości – zarówno co do terminu, jak i bardzo napiętego harmonogramu" – czytamy w "La Reppublica". "Corierre della Sera" wskazuje, że "podróż się oddala”, a dziennik "Avvenire" – cytując dyrektora Biura Prasowego Watykanu – przypomina, że zapowiadając swą operacją, Leon XIV potwierdził pragnienie odbycia tej podróży.

Kalendarz papieski bez zmian. Rzecznik Watykanu zabrał głos

"Papież liczył na to, ale perspektywa wyjazdu za dwadzieścia dni wydaje się dość trudna, biorąc pod uwagę długość samej podróży i jej napięty harmonogram: 31 tys. kilometrów, około dwudziestu przesiadek między samolotami i helikopterami oraz takie przystanki jak Cuzco w peruwiańskich Andach, położone na wysokości 3 400 metrów” – przypomina "Corriere della Sera".

Watykański rzecznik prasowy poinformował, że "na chwilę obecną” nie wprowadzono zmian do kalendarza papieskich podróży.

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