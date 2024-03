Najnowszy sondaż: Nieoczekiwana zmiana miejsc na miesiąc przed wyborami

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Unitet Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski respondenci zostali zapytani o to, na którą partie oddaliby swój głos w wyborach do sejmików województw w zaplanowanych na kwiecień wyborach samorządowych.

Sondaż wyborczy: PiS wysuwa się na pierwsze miejsce

Najwięcej wskazań uzyskało w badaniu Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby dziś 29 proc. wyborców. Tuż za nią uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 28 proc. głosów. Ostatnie miejsce na podium należy do Trzeciej Drogi. Chęć oddania głosów na sojusz Polskiego Stronnictwa Ludowego i Trzeciej Drogi zadeklarowało 13,5 proc. ankietowanych.

Na kolejnych miejscach pod względem poparcia znalazły się: Konfederacja – 8,6 proc. oraz Lewica – 7,6 proc.

Chęć oddania głosu na inne niż wymienione ugrupowania wyraziło 4,6 proc. respondentów. Z kolei 8,4 proc. ankietowanych nie wie, na kogo odda swój głos w kwietniowych wyborach.

Tendencja spadkowa PiS?

Choć Prawo i Sprawiedliwość znalazło się w sondażu na najwyższym miejscu podium, według prof. Rafała Chwedoruka, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego, w przypadku tej partii obserwujemy bardzo wyraźną tendencję spadkową. Oznacza ona – wyjaśnił – redukcję do kręgu najwierniejszych, bezwarunkowych wyborców. – Realnie to będzie jeszcze mniej niż to, co pokazuje ten sondaż – dodał.

Skąd taki wniosek? Według politologa, "na niższych szczeblach samorządów PiS z reguły nie będzie startował jako PiS, więc to też może dezorientować". Chodzi o to, że wielu kandydatów partii Kaczyńskiego nie zdecydowało się umieścić logotypu partii na swoich plakatach wyborczych bądź jest ono umieszczone, jednak małym drukiem.

Sondaż United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski został przeprowadzony na grupie 1000 ankietowanych metodą CATI&CAWI w dniach 8-10 marca 2024 roku.

