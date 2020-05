Walka o czysty sport

Łukasz Majchrzyk: Walka z dopingiem wymaga wielkich pieniędzy, a system ma ciągle wiele dziur. są państwa, które nie mają budżetu na walkę z dopingiem, bo nie chcą lub nie mogą pieniędzy wygospodarować. jednym problemem jest zbyt mały budżet Światowej agencji antydopingowej WADA, ale drugim – słaby system kontroli w poszczególnych państwach?

Witold Bańka: Rzeczywiście, z solidarnością krajów nie zawsze jest dobrze. Można by wymienić sporo państw, które stać na to, żeby wysłać oficjeli na międzynarodowe imprezy sportowe, więc powinno być je także stać na to, by finansować badania antydopingowe, a tego nie robią. Są kraje, które mają zapłacić po kilkaset dolarów składki na rzecz WADA, a i tego zobowiązania nie wypełniają.