Spektakularny powrót Igi Świątek. Thriller na Roland Garros

Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę 7:6 (7-1), 1:6, 7:5. Choć w trzecim secie sytuacja polskiej zawodniczki była bardzo trudna – przegrywała już 2:5 – ale ostatecznie udało jej się odwrócić losy spotkania. Wygrała wszystkie z kolejnych pięciu gemów i zapewniła sobie awans do następnej rudny.

Ciężki mecz z Osaką na French Open

Naomi Osaka (w 2019 r. liderka rankingu WTA) od samego początku wysoko postawiła poprzeczkę. W pierwszym secie obie zawodniczki zanotowały po jednym przełamaniu serwisu rywalki i o wyniku rozstrzygał tie-break. Tu Polka zachowała zimną krew i wygrała 7-1.

W drugim secie Osaka pokazała bardzo precyzyjny i silny tenis, zaliczając dużo winnerów. W tej partii Świątek nie była w stanie nawiązać rywalizacji i uległa 1:6.

Dominację Japonki na korcie zakończył trzeci set, ale choć gra się wyrównała, to wynik nie był dla Igi korzystny. W trzech pierwszych gemach Świątek prowadziła 40:15 lub nawet 40:0, ale ostatecznie nie wygrała żadnego z nich. Po pięciu gemach Osaka prowadziła już 4:1, a dwa gemy później było 5:2.

Kiedy w kolejnym gemie Polka przegrywała 0:30 i wydawało się, że lada moment pożegna się z turniejem, nastąpił przełom. Świątek zdołała utrzymać serwis, a następnie przełamać rywalkę i powrócić do gry. Zawodniczka z Raszyna nie wypuściła tej okazji z ręki i w dwóch kolejnych wyrównanych gemach także okazała się lepsza. Po wyjściu na 6:5 utrzymała swoje podanie i zwyciężyła w trzecim secie 7:5.

twitter

Iga Świątek walczy o czwarty tytuł Roland Garros

Przypomnijmy, że Iga Świątek już trzy razy triumfowała w wielkoszlemowym French Open, w tym w 2023 roku. Jest to jeden z czterech najważniejszych turniejów zawodowych rozgrywek tenisa. Trzy pozostałe to: Australian Open, Wimbledon i US Open.

W pierwszej rundzie tegorocznych zmagań liderka rankingu WTA pokonała Francuzkę Leolię Jeanjean, wygrywając w dwóch setach 6:1, 6:2.

W trzeciej rundzie Polka zmierzy się z lepszą z dwójki Jana Fett – Marie Bouzkova.