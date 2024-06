Wielki finał Akademii Samorządu 2023-2024

Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum im. Władysława Grabskiego (CWG), a finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Słuchaczami Akademii jest młodzież z całej Polski, a korzenie ASa sięgają 2013 roku. Do tej pory przeprowadzono już 6 edycji. Tym razem rozpoczęcie miało miejsce w grudniu 2023 roku, a finał w czerwcu 2024. W projekt poza organizatorami, wolontariuszami i słuchaczami zaangażowani byli eksperci i wykładowcy, którzy w ramach 4 kolejnych modułów: media, samorząd, organizacje pozarządowe, ekonomia i gospodarka przybliżali słuchaczom zagadnienia teoretyczne i praktyczne wspomnianych zagadnień. W ramach realizacji projektu współpracowano z innymi organizacjami na czele z Fundacją Edukacji i Mediów. Pomocne w tym zakresie było także Centrum Myśli Narodowej CWG.

Zajęcia w ramach ASa to nie tylko wykłady i warsztaty z ekspertami, to także okazja do debat i dyskusji, a także nawiązywania nieformalnych kontaktów pomiędzy młodzieżą z całego kraju, w dodatku często już zaangażowaną w działalność społeczną. Jak zauważa prezes Centrum Grabskiego, a jednocześnie pomysłodawca i koordynator projektu, dr Krzysztof Tenerowicz:

Na przestrzeni ponad dekady kiedy to organizujemy projekt wiele rzeczy się zmieniło. Tematy, młodzież, charakter i miejsca naszych spotkań, liczba uczestników poszczególnych zjazdów, jednak to co jest stałym elementem to przekonanie, że właśnie potrzeba realizacji takich projektów. Dają one nie tylko szansę na poszerzenie wiedzy i kompetencji, ale także są okazją do tego by młodzi wymieniali się dotychczasowymi doświadczeniami, nawiązywali kontakty i utwierdzali się w przekonaniu, że warto działać na rzecz innych. Można to robić na różne sposoby, ale bez wątpienia warto.

Ostatni, czwarty zjazd to głównie tematyka ekonomiczna i gospodarcza. Przybliżali ją młodzieży dr Łukasz Paluch, który wprowadzał ją w meandry systemu podatkowego oraz Anna Gomola, która prezentowała branże, do których będzie należała przyszłość. Formalne i prawne aspekty działalności gospodarczej oraz finansowe przybliżała mec. Katarzyna Klocek. Dr Krzysztof Tenerowicz przeprowadził także zajęcia dotyczące historii polskiego samorządu oraz transformacji gospodarczej po 1989 roku. Ostatni zjazd to także intensywne prace nad raportem końcowym projektu.

Na różnorodność zajęć zwraca uwagę jeden z uczestników, Wojciech Piech:

Cieszę się z udziału w „ASie”. Na kolejnych zjazdach zajmowaliśmy się tematami, które sami wskazaliśmy, takimi które nas jako młodych interesują. Od mediów, które w dzisiejszej rzeczywistości są niemal wszechobecne do zagadnień gospodarczych, po drodze zajmując się samorządem i organizacjami samorządowymi. Dobrze jest uczestniczyć w projektach, w których samemu współdecyduje się o ich przebiegu i treściach jakie podejmuje.

W zamyśle organizatorów Akademia ma być uzupełnieniem wiedzy i doświadczeń pozyskiwanych w ramach klasycznej edukacji czy to w szkołach czy na uczelniach. Mówi o tym kolejna z uczestniczek, Edyta Karaba:

Tego typu zajęcia poszerzają nasze perspektywy. Studiując często koncentrujemy się na konkretnych dziedzinach, Akademia pozwala nam nabyć wiedzę, której w szkołach czy na uczelniach najczęściej nie mogliśmy zdobyć. Praca z praktykami, ich doświadczenie oraz możliwość praktycznego zweryfikowania swoich umiejętności na przykład podczas zaimprowizowanych wywiadów to niezwykle ciekawe doświadczenie oraz prawdziwa przygoda.

Ostatni dzień zjazdu to oczywiście także uroczyste wręczenie dyplomów Akademii połączone z rozdaniem upominków i gadżetów projektu. Akademia Samorządu 2023/2024 dobiegła końca, jak zapewniają jednak przedstawiciele Centrum Grabskiego tuż po jej zakończeniu i niezbędnych formalnych działaniach z tym związanych, następnego dnia rozpoczną się przygotowania do kolejnej edycji. W tym miejscu warto przypomnieć, ze udział w projekcie był całkowicie darmowy, co uczestnicy zawdzięczają finansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.