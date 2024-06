27 czerwca rusza V Gala Wręczenia Stypendiów Our Future Foundation

W naborze do tegorocznej edycji programu stypendialnego Our Future Foundation wzięło udział ponad 500 licealistów, uczniów szkół technicznych i zawodowych ze wszystkich województw. Spośród nich Rada Fundacji wyłoniła 22 najlepszych aplikantów, laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad naukowych, założycieli start-upów, młodych artystów i sportowców. Ważnym kryterium przy wyborze zwycięzców była aktywność społeczna młodych, wolontariat i zaangażowanie w działania na rzecz lokalnych wspólnot. Stypendyści Fundacji, której celem jest walka z nierównościami w dostępie do edukacji otrzymają pomoc w rekrutacji na najlepsze światowe uczelnie takie jak Harvard, Yale, Oxford czy LSE, a także wsparcie w pozyskaniu finansowania na studia.

Wśród ubiegłorocznych laureatów programu Fundacji znajdują się między innymi najmłodsza polska delegatka na Zgromadzeniu ONZ Małgorzata Stadnicka, założyciel startupu medycznego, który zdobył finansowanie swojego projektu od inwestorów z Doliny Krzemowej Hugo Chróst, czy wreszcie twórca oprogramowania wykorzystującego AI do wykrywania zasypiania za kierownicą wyróżnionego nagrodą główną w międzynarodowym konkursie dla wynalazców Maksymilian Paczyński.

– Uczniowie z mniejszych miejscowości, pomimo wielkiego talentu, często mają ograniczone możliwości rozwoju ze względu na gorszą infrastrukturę edukacyjną i chociażby wykluczenie komunikacyjne. Jako Fundacja chcemy dać im szansę i pokazać, że elitarne studia za najlepszych światowych uniwersytetach są jak najbardziej możliwe dla każdego kto poświęca się swojej pasji – mówi Kamil Maksymilian Tomkowicz, członek zarządu Our Future Foundation.

W tegorocznej Gali weźmie udział ponad 300 zaproszonych gości, licealistów, studentów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji. Stypendia uczniom wręczą m.in. Wicepremier i Minister Obrony Narodowej dr Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Marek Gzik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Dariusz Standerski, prezes Corab SA Piotr Markowski, wiceprezes BGK prof. Marta Postuła czy dyrektor ds. korporacyjnych Samsung Jacek Łęgiewicz.

– Inwestycja w edukację młodych zawsze przynosi największe zwroty, a każdy uczeń z wielkim talentem powinien mieć szansę w pełni go wykorzystać. Wspieramy Our Future Foundation, bo wierzymy, że biznes musi brać odpowiedzialność za społeczność, w której funkcjonuje, a szczególnie pomagać młodym, którzy w przyszłości będą decydować o sile naszej gospodarki. Jestem przekonany, że wielu stypendystów powróci do Polski i dobrze wykorzysta zdobytą wiedzę, bez talentów nasza gospodarka nie będzie konkurencyjna w Europie i na świecie – powiedział Piotr Markowski, prezes Corab SA.

Program stypendialny rozpocznie się wyjazdem na tygodniowy Rejs Mentoringowy po mazurskich jeziorach, który stanowi okazję do budowania trwałych relacji pomiędzy podopiecznymi i mentorami poprzez wspólne żeglowanie i udział w zajęciach edukacyjnych. Następnie, dzięki serii warsztatów, spotkań i konferencji oraz współpracy z partnerami Fundacji, laureaci poznają różnorodne ścieżki kariery i zdobędą bezcenne doświadczenie- także na wakacyjnych stażach. Podopieczni otrzymają dodatkowo dostęp do innowacyjnej platformy -CampusAI – uczącej kompetencji przyszłości poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Podczas wydarzenia zostanie również powołana nowa Rada Programowa Fundacji, a w jej skład wejdą: rektor Akademii Leona Koźmińskiego prof. Grzegorz Mazurek, wiceprezes Asseco Poland Karolina Rzońca-Bajorek, partner zarządzający Newport Logistics Fund Szymon Ostrowski, inwestor Tomasz Jurkanis, profesor Texas A&M University Dr. Jim Mazurkiewicz, redaktor naczelna Forbes Polska Katarzyna Dębek oraz prezes Rady Reklamy – Łukasz Kowalski.

Our Future Foundation to organizacja łącząca studentów i absolwentów najlepszych zagranicznych uniwersytetów, która za cel stawia sobie walkę z nierównościami w dostępie do wysokiej jakości edukacji wśród młodzieży z mniejszych ośrodków. Fundacja zapewnia bezpłatne wsparcie dla dziesiątek polskich i ukraińskich licealistów, aplikujących na najlepsze światowe uczelnie wyższe. Do tej pory udało jej się objąć indywidualnym mentoringiem ponad 200 uczniów, którzy dziś studiują na takich uniwersytetach jak Harvard, Oxford, Yale czy LSE. Fundacja jest także organizatorem największych wydarzeń edukacyjnych w Polsce, takich jak konferencja "Our Future Forum" oraz "Ogólnopolska Akcja Inspiracja", w których łączny udział wzięło dotychczas ponad 20 000 uczniów i studentów.